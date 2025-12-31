New Year 2026 Celebration: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से शुरू हुआ नए साल का जश्न, आतिशबाजी के साथ हुआ 2026 का स्वागत

New Year 2026 Celebration: दुनिया के कई हिस्सों में नए साल 2026 का स्वागत शुरू हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लोग नए साल का जश्न मनाते नजर आए।

New Year 2026 Celebration: दुनिया के कई हिस्सों में नए साल 2026 का स्वागत शुरू हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लोग नए साल का जश्न मनाते नजर आए। टाइम जोन अलग-अलग होने की वजह से हर देश में नया साल अलग समय पर आता है। भारत से पहले करीब 41 ऐसे देश हैं, जहां नए साल की शुरुआत हो जाती है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जश्न का माहौल बनता जाता है।

नए साल के मौके पर दुनिया के कई बड़े शहरों में खास आतिशबाजी और इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास होने वाली आतिशबाजी दुनियाभर में मशहूर है, जिसे लाखों लोग लाइव देखते हैं। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का स्वागत रोशनी और जश्न के साथ किया जाता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कोपाकबाना बीच और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के लेक बर्ली ग्रिफिन पर भी नए साल को लेकर खास कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

New Year 2026 celebrations have started in Auckland, New Zealand with spectacular fireworks. Many countries welcome the New Year earlier due to different time zones.


