210 वर्षों में ब्रिटेन के सबसे युवा पीएम बने सुनक, ब्रिटिश मीडिया ने कहा-‘लोकतंत्र की समाप्ति’, ‘आपके लिए किसने वोट दिया?’, जानें सबकुछ

Highlights ब्रिटेन में मंगलवार को सुनक हर अखबार के प्रथम पृष्ठ की प्रमुख खबर रहे। 210 वर्षों में ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। लंदन स्थित पार्टी के मुख्यालय में उनका एक नायक की तरह स्वागत किया जा रहा है।

लंदनः ब्रिटेन के प्रथम गैर-श्वेत प्रधानमंत्री बन कर इतिहास रचने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक को मंगलवार को सराहना और आलोचना, दोनों का सामना करना पड़ा। कुछ मीडिया संस्थानों ने उनके नेतृत्व को देश के लिए एक ‘‘नयी सुबह’’ बताया, जबकि अन्य ने उनकी ‘‘जीत की वैधता’’ पर सवाल उठाये हैं।

भारतीय मूल के सुनक (42) ने मंगलवार को महाराजा चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। सुनक को सोमवार को कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुना गया था। वह 210 वर्षों में ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन में मंगलवार को सुनक हर अखबार के प्रथम पृष्ठ की प्रमुख खबर रहे।

Rishi Sunak sports sacred Hindu 'Kalawa' thread during his 1st speech as UK PM at 10 Downing Street Read @ANI Story | https://t.co/JjRjAsY1Do #RishiSunak #UnitedKingdom #DowningStreet #UKPM pic.twitter.com/eJOP7CTn4O

‘द गार्डियन’ ने कंजरवेटिव पार्टी के 42 वर्षीय नेता की एक तस्वीर के साथ शीर्षक लगाया, ‘‘एकजुट हो जाओ, अन्यथा खत्म हो जाओगे-सुनक की टोरी सांसदों को चेतावनी।’’ तस्वीर में यह देखा जा सकता है कि लंदन स्थित पार्टी के मुख्यालय में उनका एक नायक की तरह स्वागत किया जा रहा है।

खबर में यह उल्लेख किया गया है कि सुनक दो महीनों के अंदर तीसरे और छह वर्षों में पांचवें कंजरवेटिव (पार्टी से) प्रधानमंत्री होंगे। खबर में कहा गया है, ‘‘वह प्रथम हिंदू के तौर देश का नेतृत्व कर भी इतिहास रचेंगे।’’ इसी तरह की भावना प्रकट करते हुए ‘द मेल’ ने शीर्षक लगाया, ‘‘ब्रिटेन के लिए एक नयी सुबह’’।

New UK PM Rishi Sunak vows to earn trust of Britons in his 1st speech at Downing Street



Read @ANI Story | https://t.co/y07ukrwUHd#RishiSunak#RishiSunakPM#Britain#UnitedKingdom#DowningStreetpic.twitter.com/NuMRtxkAsG