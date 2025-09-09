Nepal Protest: पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी प्रदर्शनकारियों द्वारा बेरहमी से पिटाई के बाद खून से लथपथ, सेना ने बचाया | VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2025

विचलित करने वाले फुटेज में 78 वर्षीय पूर्व नेता के चेहरे पर लगी चोटों से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिकारियों के उन्हें बचाने पहुँचने से पहले ही दंपति के घर में तोड़फोड़ की गई।

Nepal Protest Ex PM Sher Bahadur Deuba Bloodied After Protestors Brutally Thrash Him & His Minister Wife; Rescued By Army

Nepal Protest: पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, उनकी पत्नी प्रदर्शनकारियों द्वारा बेरहमी से पिटाई के बाद खून से लथपथ, सेना ने बचाया | VIDEO

नई दिल्ली: नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी, विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा पर प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के बुदानिलकांठा स्थित उनके आवास पर हमला कर दिया, जहां हिंसक भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा।

देउबा परिवार पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब 'जेन जेड' आंदोलन बढ़ रहा है और नेपाल अराजकता की चपेट में है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया है, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं।

हिंसक भीड़ ने राजनीतिक हस्तियों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान और पूर्व नेताओं के आवासों को निशाना बनाया। वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को काठमांडू की सड़कों पर दौड़ा-दौड़ाकर एक युवा प्रदर्शनकारी ने लात मारकर गिरा दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी गंभीर रूप से झुलस गईं, जब प्रदर्शनकारियों ने उनके घर में आग लगा दी, जबकि वह अंदर थीं।

अभूतपूर्व हिंसा के कारण प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपना उत्पात जारी रखा और "के.पी. चोर, देश छोड़ो" जैसे नारे लगाए तथा भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

