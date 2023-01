नेपाल के प्रधानमंत्री 'प्रचंड' ने विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की, किया ये वादा

Highlights नेपाल के पीएम 'प्रचंड' पहुंचे पीड़ितों के घर विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की मृत व्यक्तियों के शव जल्द से जल्द परिवारों को सौंपने का वादा किया

काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने 15 जनवरी को पोखरा में हुई विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री 'प्रचंड' ने वादा किया कि प्रक्रियाओं में तेजी लाकर हादसे में मृत व्यक्तियों के शव जल्द से जल्द परिवारों को सौंप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के पीड़ित परिवारों से मिलने की जानकारी नेपाल के प्रधानमंत्री सचिवालय ने दी।

Kathmandu | Nepal PM Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda' meets the relatives & families of those who lost their lives in the Jan 15 Yeti Airlines aircraft crash in Pokhara



( Photo source: PM's Secretariat) pic.twitter.com/zECBeefnUb