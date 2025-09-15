कुलमन घीसिंग, रामेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्यल लेंगे शपथ, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंत्रिमंडल में किया शामिल, शपथ से पहले विभाग का बंटवारा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक कुलमन घीसिंग, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल और काठमांडू के महापौर बालेंद्र सलाहकार के वकील ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री नियुक्त किया।

Highlightsआंदोलनकारी 'जेन जेड' समूह की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था।देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में कम से कम 72 लोग मारे गए हैं।‘जेन जेड’ उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है।

काठमांडूः नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने मंत्रिमंडल में तीन मंत्रियों को शामिल किया है, जिन्हें सोमवार को शपथ दिलाई जाएगी। इस हिमालयी राष्ट्र की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कार्की (73) ने रविवार को पदभार संभाला। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उसी दिन कार्की की अनुशंसा पर नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक कुलमन घीसिंग, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल और काठमांडू के महापौर बालेंद्र सलाहकार के वकील ओम प्रकाश आर्यल को मंत्री नियुक्त किया।

नेपाल प्रधानमंत्री सुशीला कार्की मंत्रिमंडलः किसके पास कौन मंत्रालय

1. कुलमन घीसिंगः ऊर्जा, जल संसाधन और शहरी विकास

2. रामेश्वर खनालः वित्त मंत्री

3. ओम प्रकाश आर्यलः कानून और गृह मंत्रालय।

राष्ट्रपति कार्यालय के करीबी सूत्रों के अनुसार, नवनियुक्त मंत्रियों को काठमांडू के महाराजगंज क्षेत्र में शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। घीसिंग ऊर्जा, जल संसाधन और शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे, खनाल को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है जबकि आर्यल को कानून और गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व करने के लिए आंदोलनकारी 'जेन जेड' समूह की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। देश में 5 मार्च 2026 को नए चुनाव होंगे। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जेन जेड’ समूह के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने गत मंगलवार को इस्तीफा दे दिया।

जिससे पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता कार्की द्वारा 12 सितंबर को शपथ लिए जाने साथ ही समाप्त हो गई थी। ओली के इस्तीफे की मांग करते सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय में घुस जाने के कुछ ही देर बाद मंगलवार को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में कम से कम 72 लोग मारे गए हैं।

‘जेन जेड’ उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। यह वह युवा वर्ग है जो तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ा हुआ है। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी के तहत अने वाले स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग में महारथ रखते हैं।

