Nepal Floods: नेपाल में तबाही ही तबाही?, बाढ़ और भूस्खलन से 200 की मौत, 94 घायल और 30 लापता, बिहार के 13 जिलों में हाहाकार, देखें वीडियो

Highlights देश भर में 94 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 30 अन्य लापता हैं। सरकार ने खोज, बचाव और राहत कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी है। बिहार की हालत खराब है और 13 जिलों में बाढ़ की विभिषका देखी जा रही है।

Nepal Floods: नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर लगभग 200 हो गई, जबकि कम से कम 30 लोग अब भी लापता हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। पिछले शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ आई और जगह जगह भूस्खलन हुआ, जिससे हिमालयी राष्ट्र में तबाही मच गई। नेपाल के पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश, बाढ़, भूस्खलन और पानी भर जाने की वजह से कम से कम 192 लोग मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि इस आपदा में देश भर में 94 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 30 अन्य लापता हैं।

‘माई रिपब्लिका’ समाचार पोर्टल ने गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी के हवाले से बताया कि सरकार ने खोज, बचाव और राहत कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी है। खोज और राहत प्रयासों के लिए तैनात किया गया है और अब तक 4,500 से अधिक आपदा प्रभावित व्यक्तियों को बचाया जा चुका है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के कारण बिहार की हालत खराब है और 13 जिलों में बाढ़ की विभिषका देखी जा रही है।

घायलों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है और बाढ़ से प्रभावित अन्य लोगों को भोजन और अन्य आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की गई है। ‘काठमांडू पोस्ट’ अखबार की खबर के अनुसार, पूरे देश में कई सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं और राजधानी काठमांडू की ओर जाने वाले सभी मार्ग अब भी अवरुद्ध हैं, जिससे हजारों यात्री फंसे हुए हैं।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तिवारी ने कहा कि यातायात बहाल करने के लिए बाधित राजमार्गों को साफ करने के प्रयास जारी हैं। ‘इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट’ (आईसीआईएमओडी) की एक खबर में कहा गया है कि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से में लगातार बारिश के बाद काठमांडू की मुख्य नदी बागमती खतरे के स्तर से ऊपर बह रही थी।

शनिवार को खबर में कहा गया कि असाधारण रूप से तीव्र बारिश के कारण ‘‘बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और उत्तर दिशा में ‘मानसून ट्रफ (गर्त)’ की सामान्य से अधिक स्थिति’’ थी। ‘मानसून ट्रफ’ पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ कम दबाव वाला क्षेत्र है।

September 27 Kathmandu Floods and landslides in Nepal continue to claim lives, with 66 deaths and dozens missing reported so far. Heavy rains have caused catastrophic effects in the Kathmandu Valley and other parts of the country, destroying roads and interrupting air travel. pic.twitter.com/HRbVuukc3c

इसके कारण हिमालय पर्वतमाला के पूर्व-पश्चिमी भाग और खासी-जयंतिया पहाड़ियों के उत्तर-दक्षिण भाग में असामान्य वर्षा हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एशिया भर में वर्षा की मात्रा और समय में बदलाव हो रहा है और बाढ़ के प्रभाव में वृद्धि का एक प्रमुख कारण पर्यावरण है।

@PMOIndia

Dear Sir, I am writing to inform you that 14 of us are currently stranded in Kathmandu, Nepal, due to landslides. Many other Indian citizens are facing similar situations, as all roads are blocked, We kindly request help from our government in facilitating our rescue. pic.twitter.com/kIeZ5PhxAe