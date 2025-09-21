नेपाल मंत्रिमंडलः अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरेल और मदन परियार नए मंत्री, विभाग का बंटवारा

Highlights मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राष्ट्रपति भवन में होगा। कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। मंत्रिमंडल में नौ मंत्री हो गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।

काठमांडूः नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को अंतरिम सरकार में पांच नये मंत्रियों को शामिल किया। इसके साथ ही कार्की के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, कार्की की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरेल और मदन परियार को नया मंत्री नियुक्त किया।

इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राष्ट्रपति भवन में होगा। सूत्रों के अनुसार, सिन्हा को उद्योग एवं वाणिज्य, पुन को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मिश्रा को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, खरेल को सूचना एवं संचार और परियार को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया जाएगा। इसके साथ ही अब मंत्रिमंडल में नौ मंत्री हो गए हैं, जिनमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं।

