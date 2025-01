Naomi Osaka-Rapper Cordae: अब कोई रिश्ता नहीं?, रैपर कॉर्डे और नाओमी ओसाका की राह अलग

Highlights ओसाका और कॉर्डे जुलाई 2023 में लॉस एंजिल्स में एक बेटी के माता-पिता बने थे। एक शानदार इंसान और एक अद्भुत पिता हैं। अनुभवों से आगे बढ़ने में सक्षम हूं।

Naomi Osaka-Rapper Cordae: चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका का कहना है कि उनके और उनके साथी रैपर कॉर्डे के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रह गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू होने से एक हफ्ते से भी कम समय पहले ओसाका ने सोमवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ओसाका ने 2019 और 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। वह दो बार अमेरिकी ओपन की चैंपियन भी रह चुकी हैं। ओसाका और कॉर्डे जुलाई 2023 में लॉस एंजिल्स में एक बेटी के माता-पिता बने थे।

Naomi Osaka announces the end of her relationship with Cordae. pic.twitter.com/ZKqRK9XogP