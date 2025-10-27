मुहम्मद यूनुस ने पाक जनरल को गिफ्ट किया ऐसा मैप जिसमें भारत का नॉर्थईस्ट बांग्लादेश में दिखाया गया

ढाका:बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मुद्दे में दखल देकर डिप्लोमैटिक बेचैनी बढ़ा दी है। इस बार, यूनुस एक पाकिस्तानी जनरल को एक विवादित नक्शा देते हुए देखे गए, जिसमें असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था।

यह तब हुआ जब पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरपर्सन, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वीकेंड पर ढाका आए और यूनुस से मिले। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, जबकि 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद से दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं।

यूनुस ने पाक जनरल से मुलाकात की

रविवार को, यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट कीं। हालांकि, यूनुस की एक तस्वीर जिसमें वह मिर्ज़ा को 'आर्ट ऑफ़ ट्रायम्फ' नाम की एक किताब गिफ़्ट कर रहे हैं, जिसके कवर पर बांग्लादेश का गलत नक्शा छपा हुआ था, उससे लोगों में गुस्सा भड़क गया है।

मैप में भारत के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है - जो कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप्स की "ग्रेटर बांग्लादेश" की मांग से मेल खाता है। इस पोस्ट के बाद, बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख को सोशल मीडिया पर भारत की संप्रभुता वाले इलाके में बिना बुलाए घुसने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee of Pakistan Calls on Chief Adviser



DHAKA, October 26: The visiting Chairman of Pakistan’s Joint Chiefs of Staff Committee (CJCSC), General Sahir Shamshad Mirza, paid a courtesy call on Chief Adviser Professor Muhammad Yunus at the State… pic.twitter.com/A9QmFMHk4F — Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) October 26, 2025

भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह घटना अगस्त 2024 में यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों में आई नरमी के बीच हुई है। यूनुस ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शन के कारण गिरने के बाद सत्ता संभाली थी।

