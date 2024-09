लेबनान में अंतिम संस्कार जुलूस के दौरान वॉकी टॉकी में हुआ विस्फोट, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ खौफनाक मंजर, देखें वीडियो

Highlights लेबनान में एक जनाजे के जुलूस के दौरान एक विस्फोट हुआ, जो कथित तौर पर हिज़्बुल्लाह का कार्यकर्ता था। विस्फोट देखने में पटाखा फूटने जैसा ही था, जिससे एम्बुलेंस के पास जमा भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। विस्फोट के बाद एक व्यक्ति को जमीन पर तड़पते हुए देखा गया, जबकि उसके आसपास के लोग छिपने के लिए दौड़े।

लेबनान में एक जनाजे के जुलूस के दौरान एक विस्फोट हुआ, जो कथित तौर पर हिज़्बुल्लाह का कार्यकर्ता था। यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान (यूएएनआई) के नीति निदेशक जेसन ब्रोडस्की द्वारा साझा किए गए वीडियो में एक अंतिम संस्कार जुलूस दिखाया गया है जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भारी भीड़ शामिल है, तभी अचानक एक एम्बुलेंस के सामने एक व्यक्ति के धुएं का गुबार उठता है।

विस्फोट देखने में पटाखा फूटने जैसा ही था, जिससे एम्बुलेंस के पास जमा भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। विस्फोट के बाद एक व्यक्ति को जमीन पर तड़पते हुए देखा गया, जबकि उसके आसपास के लोग छिपने के लिए दौड़े।

यह स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट कहां हुआ होगा, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह में एक अंतिम संस्कार जुलूस में विस्फोट हुआ, जहां भीड़ मंगलवार के पेजर विस्फोट में मारे गए चार लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुई थी।

अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को लेबनान के हिजबुल्लाह के गढ़ों में उपकरण विस्फोटों की दूसरी लहर में तीन लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए, जिससे क्षेत्र में चौतरफा युद्ध की आशंका पैदा हो गई। स्थानीय समाचार मीडिया आउटलेट्स ने मौतों की संख्या 9 और 20 बताई है।

हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने कहा कि उसके सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी-टॉकी को उसके गढ़ बेरूत में उड़ा दिया गया, राज्य मीडिया ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान में भी इसी तरह के विस्फोटों की रिपोर्ट दी है।

यह हिजबुल्लाह द्वारा उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों पेजिंग उपकरणों के एक साथ विस्फोट के एक दिन बाद हुआ, जिसमें इज़राइल पर एक अभूतपूर्व हमले में लेबनान भर में दो बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई और 2,800 अन्य घायल हो गए।

