विचलित करने वाला वीडियो! पिता के सामने ही बच्चे को जिंदा खा गया खतरनाक मगरमच्छ, लाश की खोज में अभी तक जुटी है रेस्क्यू टीम

Highlights मलेशिया से एक घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक मगरमच्छ को एक बच्चे को खाते हुए देखा गया है। ऐसे में बताया यही जा रहा है कि मगरमच्छ ने उसके पिता के सामने ही उसे अपना शिकार बनाया है।

कुआलालंपुर: मलेशिया के सबाह के लहद दातु के तट पर मछली पकड़ने गए एक शख्स के बच्चे को एक मगरमच्छ ने उसके पिता के सामने उसे खा लिया है। बताया जा रहा है कि यह घटना तब घटी है जब पिता और बेटा लहद दातु के तट पर मछली पकड़ने को गए थे। पिता के सामने मगरमच्छ उसके बच्चे को खाता रहा और वह कुछ नहीं कर पाया था।

जानकारी के अनुसार, मगरमच्छ के हमले से पिता को भी गंभीर चोटें आई है और उसका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में उसके बेटे का अभी तक पता नहीं चल पाया है और उसकी तलाश की जा रही है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक मगरमच्छ एक बच्चे को मुंह में दबा रहा है और उसे खा रहा है। वीडियो काफी दूर और ऊंचाई से लिया हुआ है इसलिए तस्वीरें साफ नहीं आई है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मगरमच्छ बच्चे को अपने दांतें में दबा रहा है और बच्चा तड़प रहा है।

यह वीडियो विचलित करने वाला है:

सोशल मीडिया पर वायरल कई और वीडियो में यह भी देखा गया है कि जब यह घटना घटी थी तब पिता पानी में कूदकर उसे बचाना चाह रहा था पर वह उसे बचा नहीं सका। ऐसे में एक दूसरे वीडियो में यह भी देखा गया है कि पिता नदि के किनारे बैठे रो रहा है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना मलेशिया के सबाह में घटी है जहां पर एक नाबालिग को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। बताया जाता है कि जब यह घटना घटी थी तब उसका पिता नाबालिग के साथ था और वह उसे बचाना भी चाहा था, लेकिन वह अपने बेटे को बचा नहीं पाया था। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसके पिता को बचाया था और नदि से बाहर निकाला था।

