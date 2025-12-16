Mexico: प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मौत; लैंडिंग की कोशिश के समय हादसा

Mexico: सैन मेटो एटेंको की मेयर एना मुनीज़ ने मिलेनियो टेलीविज़न को बताया कि आग के कारण क्षेत्र के लगभग 130 लोगों को बाहर निकलना पड़ा।

Mexico मध्य मेक्सिको में सोमवार को आपात स्थिति में उतरने का प्रयास करते समय एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मेक्सिको के असैन्य सुरक्षा समन्वयक एड्रियन हर्नांडेज ने बताया कि यह दुर्घटना सैन माटेओ एटेंको में हुई, जो टोलुका हवाई अड्डे से तीन मील (पांच किलोमीटर) दूर एक औद्योगिक क्षेत्र है और मेक्सिको सिटी से लगभग 31 मील (50 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित है। विमान ने मेक्सिको के प्रशांत तट पर स्थित अकापुल्को से उड़ान भरी थी।

हर्नांडेज ने कहा कि निजी विमान में सवार होने के लिए आठ यात्रियों और चालक दल के दो सदस्यों ने पंजीकरण कराया था लेकिन दुर्घटना के घंटों बाद तक केवल सात शव ही बरामद किए जा सके। उन्होंने बताया कि विमान ने संभवतः एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश की थी लेकिन पास की एक दुकान की धातु की छत से टकरा गया, जिससे भीषण आग लग गई।

दुर्घटना की जांच चल रही है। सैन माटेओ एटेंको की मेयर एना मुनीज ने ‘मिलेनियो टेलीविजन’ को बताया कि आग के कारण क्षेत्र से लगभग 130 लोगों को बाहर निकालना पड़ा।

