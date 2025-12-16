Mexico: प्राइवेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त, 7 लोगों की मौत; लैंडिंग की कोशिश के समय हादसा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 16, 2025 10:12 IST2025-12-16T10:11:40+5:302025-12-16T10:12:31+5:30
Mexico: सैन मेटो एटेंको की मेयर एना मुनीज़ ने मिलेनियो टेलीविज़न को बताया कि आग के कारण क्षेत्र के लगभग 130 लोगों को बाहर निकलना पड़ा।
Mexico: मध्य मेक्सिको में सोमवार को आपात स्थिति में उतरने का प्रयास करते समय एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। मेक्सिको के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मेक्सिको के असैन्य सुरक्षा समन्वयक एड्रियन हर्नांडेज ने बताया कि यह दुर्घटना सैन माटेओ एटेंको में हुई, जो टोलुका हवाई अड्डे से तीन मील (पांच किलोमीटर) दूर एक औद्योगिक क्षेत्र है और मेक्सिको सिटी से लगभग 31 मील (50 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित है। विमान ने मेक्सिको के प्रशांत तट पर स्थित अकापुल्को से उड़ान भरी थी।
Breaking News : 10 लोगों को ले जा रहा छोटा प्लेन मेक्सिको सिटी के पश्चिम में टोलुका में बिल्डिंग से टकरा गया। प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई।— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) December 16, 2025
हर्नांडेज ने कहा कि निजी विमान में सवार होने के लिए आठ यात्रियों और चालक दल के दो सदस्यों ने पंजीकरण कराया था लेकिन दुर्घटना के घंटों बाद तक केवल सात शव ही बरामद किए जा सके। उन्होंने बताया कि विमान ने संभवतः एक फुटबॉल मैदान पर उतरने की कोशिश की थी लेकिन पास की एक दुकान की धातु की छत से टकरा गया, जिससे भीषण आग लग गई।
दुर्घटना की जांच चल रही है। सैन माटेओ एटेंको की मेयर एना मुनीज ने ‘मिलेनियो टेलीविजन’ को बताया कि आग के कारण क्षेत्र से लगभग 130 लोगों को बाहर निकालना पड़ा।