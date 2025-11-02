Mexico Fire Accident: मेक्सिको में भयावह हादसा, डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग और ब्लास्ट से 23 की मौत, 12 घायल

Mexico Fire Accident: उत्तर-पश्चिमी मेक्सिको में शनिवार को एक ‘डिपार्टमेंटल स्टोर’ में आग लगने और विस्फोट होने से बच्चों सहित कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सोनोरा के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में बताया कि आग सोनोरा राज्य की राजधानी हर्मोसिलो शहर में लगी।

सोनोरा के अटॉर्नी जनरल गुस्तावो सालास चावेज ने बताया कि कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है और घायलों को हर्मोसिलो के छह अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सालास चावेज ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लोगों की मौत ‘‘सांस के साथ जहरीली गैस शरीर में जाने’’ के कारण हुई।

🇲🇽🕯 Explosão e incêndio em loja deixam 23 mortos no México



🔥 O incêndio, provocado por uma explosão, destruiu uma loja ontem (1º) na cidade de Hermosillo, no noroeste do México, em meio às celebrações do Dia dos Mortos no país.



🕯 A tragédia deixou 23 mortos e 11 feridos,… pic.twitter.com/nptRzQfXkv — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) November 2, 2025

उन्होंने कहा, ‘‘हमें फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि आग जानबूझकर लगाई गई थी।’’

उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारी मामले की हर पहलू से जांच करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में ‘वाल्डो’ के स्टोर में भीषण आग लगी हुई दिखाई दे रही है। एक वीडियो में एक जला हुआ आदमी स्टोर के प्रवेश द्वार से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा नजर आ रहा है।

Web Title: Mexico Fire Accident At least 23 killed 12 injured in fire and explosion at department store