विदेश मंत्रालय ने अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस वार्ता से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखे जाने के बाद उठे विवाद पर शनिवार को प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मुत्ताकी की प्रेस वार्ता में उसकी "कोई संलिप्तता" नहीं थी। इस घटना से भारत में आक्रोश फैल गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा कल दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय की कोई संलिप्तता नहीं थी।" एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रेस वार्ता के लिए निमंत्रण मुंबई स्थित अफ़ग़ानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा भेजे गए थे। गौरतलब है कि मुत्ताकी की यात्रा के दौरान, अफ़ग़ानिस्तान के महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी नई दिल्ली में थे।

यह प्रेस वार्ता नई दिल्ली स्थित अफ़ग़ान दूतावास में आयोजित की गई थी। महिला पत्रकारों द्वारा यह दावा किए जाने के बाद कि उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, इसकी व्यापक आलोचना हुई। विदेश मंत्रालय के एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच आधिकारिक बैठक के बाद कोई संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की गई। अफ़ग़ान पक्ष ने अपने दूतावास परिसर में एक अलग मीडिया वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में केवल चुनिंदा पुरुष पत्रकार और अफ़ग़ान दूतावास के अधिकारी ही शामिल हुए।

अगस्त 2021 में सत्ता संभालने वाले "तालिबान 2.0" शासन के तहत, अफ़ग़ान महिलाओं की स्थिति बदतर हो गई है। तालिबान शासन ने देश में महिलाओं पर व्यवस्थित प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस साल जुलाई में, संयुक्त राष्ट्र ने अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं के "व्यवस्थित" उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की और तालिबान से अपनी नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया।

इस घटना के बाद विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, वायनाड के सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया भारत दौरे पर आए तालिबान के प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक केवल सुविधाजनक दिखावा नहीं है, तो फिर हमारे देश में भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, एक ऐसे देश में जिसकी महिलाएं इसकी रीढ़ और गौरव हैं।"

Prime Minister @narendramodi ji, please clarify your position on the removal of female journalists from the press conference of the representative of the Taliban on his visit to India.



If your recognition of women’s rights isn’t just convenient posturing from one election to… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 11, 2025

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो संदेश में इस घटना को “भयावह” बताया।

Govt has dishonoured every single Indian woman by allowing Taliban minister to exclude women journalists from presser. Shameful bunch of spineless hypocrites. pic.twitter.com/xxnqofS6ob — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 10, 2025

