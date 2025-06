'मास मर्डरर, गीदड़, शर्म करो': पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ यूएस यात्रा के दौरान हुई नारेबाजी | VIDEO

Viral Video: पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर, जो इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं, प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए, जिनमें जाहिर तौर पर विदेशी पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए, और उन्हें 'सामूहिक हत्यारा' कहा।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए शर्मिंदगी तब और बढ़ गई जब प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें नाम से पुकारने के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए। कई वीडियो में दिखाया गया कि जब वे वाशिंगटन के एक होटल में पहुंचे तो लोग उन पर चिल्ला रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे।

उनके खिलाफ ‘शर्म करो’ और ‘इस्लामाबाद का कातिल’ जैसे नारे लगाए गए, जबकि सड़कों पर उन्हें ‘सामूहिक हत्यारा’ बताने वाले बैनर लहराए गए। वीडियो में ‘असीम मुनीर, तुम कायर हो’ जैसे अन्य नारे भी सुने गए।

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के खिलाफ गुस्से और जनता की प्रतिक्रिया की लहर ने जनरल के साथ-साथ आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश को भी शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि उनकी अमेरिका यात्रा को भारत की वैश्विक बिरादरी तक कूटनीतिक पहुंच के मद्देनजर पाकिस्तान की चतुराईपूर्ण चाल के रूप में प्रचारित किया गया।

Pakistani Diaspora declare Asim Munir a Mass Murderer in United States. Munir faced protests by people of Pakistani origin in US. Protestors calling Munir a vulture said while he speaks about Kashmir he has failed inside Pakistan. Global embarrassment for Pakistan Army.pic.twitter.com/OT0rQnfjPl