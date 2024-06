मालदीव इजरायलियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा, मोहम्मद मुइज्जू के कार्यालय ने लिया फैसला

Highlights मालदीव इजरायलियों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप देश पर्यटन के लिए जाना जाता है मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह घोषणा की

नई दिल्ली: मालदीव ने घोषणा की है कि वह गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा। हिंद महासागर में स्थित ये द्वीप देश पर्यटन के लिए जाना जाता है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह घोषणा की। मालदीव अपने शानदार रिसॉर्ट्स और फेद रेत के समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया।

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि देश के कानूनों में संशोधन किया जाएगा और प्रयासों की निगरानी के लिए एक कैबिनेट उपसमिति की स्थापना की जाएगी। प्रतिबंध की खबर के बाद इजरायली विदेश मंत्रालय ने इजरायलियों को मालदीव की यात्रा से बचने की सलाह दी और वहां रहने वाले इजरायली नागरिकों के लिए, देश छोड़ने पर विचार करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि यदि वे किसी भी कारण से संकट में पड़ जाते हैं, तो मदद के लिए मुश्किल होगा।



इस बीच इजरायली सोशल मीडिया हैंडल इजरायल वार रूम से मालदीव के इस फैसले का मजाक उड़ाया गया है। इसने भारतीय द्वीप लक्षद्वीप का जिक्र करते हुए ये कहा है कि सुना है कि लक्षद्वीप वैसे भी मालदीव से ज्यादा खूबसूरत है। मालदीव के इस फैसले को वहां के नए राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के कट्टरवादी रूख से जोड़ के भी देखा जा रहा है।

I hear that Lakshadweep is more beautiful than the Maldives anyway 🇮🇱🇮🇳 https://t.co/A8kBj6OXqYpic.twitter.com/LktHuqaNmI