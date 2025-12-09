मोहसिन नकवी के लिए बड़ी शर्मिंदगी! लंदन में पुलिस ने पाकिस्तान के मंत्री की कार की तलाशी ली, नेटिज़न्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी | VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: December 9, 2025 14:04 IST2025-12-09T14:04:05+5:302025-12-09T14:04:05+5:30

ऐसी भी खबरें सामने आईं कि पुलिसवालों ने पाकिस्तान के मिनिस्टर के साथ बदतमीज़ी से पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकवी की कार की तलाशी विस्फोटक और नारकोटिक्स समेत सामान के लिए ली गई।

लंदन:पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल मिनिस्टर, मोहसिन नकवी को सोमवार (8 दिसंबर) को यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में अपनी कार की तलाशी के बाद बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लंदन पुलिस का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वह ब्रिटिश फॉरेन ऑफिसर के बाहर नकवी की कार की कड़ी तलाशी ले रही है।

यह वीडियो सबसे पहले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सईद यूसुफजई ने शेयर किया था। खबर है कि नकवी इस समय शहजाद अकबर और आदिल राजा समेत कुछ लोगों के एक्सट्रैडिशन के सिलसिले में लंदन के दौरे पर हैं।

पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपने X अकाउंट पर लिखा, "इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने के लिए UK फॉरेन ऑफिस पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, वह शहजाद अकबर और आदिल राजा के पाकिस्तान एक्सट्रैडिशन के बारे में बातचीत करेंगे।"

हालांकि, लंदन में अधिकारियों ने अभी तक पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। इस घटना पर तुरंत रिएक्ट करते हुए, नेटिज़न्स ने नकवी और पाकिस्तान अधिकारियों पर निशाना साधा। एक X यूज़र ने लिखा, "शर्मनाक? नहीं। उम्मीद थी। असली झटका तब लगता अगर उन्होंने उस पर भरोसा किया होता।"

एक और यूज़र ने कहा, "अच्छा है, उन्हें यह चखने दो कि पाकिस्तान के लोग हर दिन क्या झेलते हैं।"

इस घटना पर मज़ाकिया अंदाज़ में एक X यूज़र ने लिखा, "वे एशिया कप ट्रॉफी ढूंढ रहे थे, जो इस चोर के पास अभी भी है।" खास बात यह है कि नकवी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट भी हैं, ने अभी तक एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपी है।

एक X यूज़र ने लिखा, "लंदन पुलिस ने वीकेंड पर धुरंधर पर नज़र रखी होगी।"

नकवी फरवरी 2024 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वह जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक पंजाब के केयरटेकर मुख्यमंत्री थे। नकवी सिटी मीडिया ग्रुप के फाउंडर हैं।

