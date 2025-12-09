मोहसिन नकवी के लिए बड़ी शर्मिंदगी! लंदन में पुलिस ने पाकिस्तान के मंत्री की कार की तलाशी ली, नेटिज़न्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी | VIDEO

लंदन:पाकिस्तान के फेडरल इंटीरियर और नारकोटिक्स कंट्रोल मिनिस्टर, मोहसिन नकवी को सोमवार (8 दिसंबर) को यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में अपनी कार की तलाशी के बाद बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लंदन पुलिस का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वह ब्रिटिश फॉरेन ऑफिसर के बाहर नकवी की कार की कड़ी तलाशी ले रही है।

ऐसी भी खबरें सामने आईं कि पुलिसवालों ने पाकिस्तान के मिनिस्टर के साथ बदतमीज़ी से पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नकवी की कार की तलाशी विस्फोटक और नारकोटिक्स समेत सामान के लिए ली गई।

यह वीडियो सबसे पहले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट सईद यूसुफजई ने शेयर किया था। खबर है कि नकवी इस समय शहजाद अकबर और आदिल राजा समेत कुछ लोगों के एक्सट्रैडिशन के सिलसिले में लंदन के दौरे पर हैं।

पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने अपने X अकाउंट पर लिखा, "इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने के लिए UK फॉरेन ऑफिस पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक, वह शहजाद अकबर और आदिल राजा के पाकिस्तान एक्सट्रैडिशन के बारे में बातचीत करेंगे।"

हालांकि, लंदन में अधिकारियों ने अभी तक पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। इस घटना पर तुरंत रिएक्ट करते हुए, नेटिज़न्स ने नकवी और पाकिस्तान अधिकारियों पर निशाना साधा। एक X यूज़र ने लिखा, "शर्मनाक? नहीं। उम्मीद थी। असली झटका तब लगता अगर उन्होंने उस पर भरोसा किया होता।"

Embarrassing? No. Expected.

The real shock would’ve been if they trusted him. — Ved (@ved504) December 8, 2025

एक और यूज़र ने कहा, "अच्छा है, उन्हें यह चखने दो कि पाकिस्तान के लोग हर दिन क्या झेलते हैं।"

Good, let him enjoy a taste of what the people of Pakistan endure everyday — Zm (@Anabell82282799) December 8, 2025

इस घटना पर मज़ाकिया अंदाज़ में एक X यूज़र ने लिखा, "वे एशिया कप ट्रॉफी ढूंढ रहे थे, जो इस चोर के पास अभी भी है।" खास बात यह है कि नकवी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट भी हैं, ने अभी तक एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भारत को नहीं सौंपी है।

They were looking for the Asia cup trophy, which this thief still has. — DadJokeConnoisseur (@trial123452) December 8, 2025

X`

एक X यूज़र ने लिखा, "लंदन पुलिस ने वीकेंड पर धुरंधर पर नज़र रखी होगी।"

London police must have watched Dhurandhar over the weekend 😜😜 — UnderWaterWorld2000 (@Underwater97863) December 9, 2025

नकवी फरवरी 2024 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वह जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक पंजाब के केयरटेकर मुख्यमंत्री थे। नकवी सिटी मीडिया ग्रुप के फाउंडर हैं।

Web Title: Major Embarrassment For Mohsin Naqvi! Pakistan Minister's Car Searched By Police In London; Netizens React