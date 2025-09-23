VIDEO: ट्रंप के काफिले के लिए रोकी गई मैक्रों की कार, रास्ता खुलवाने के लिए यूएस राष्ट्रपति को किया फोन, फिर भी नहीं बनी बात तो पैदल ही चल दिए

वाशिंगटन डीसी: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में एक लंबे भाषण के बाद, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों दिन के विश्राम के लिए दूतावास लौट रहे थे। हालाँकि, मैक्रों के लिए यह रात बहुत लंबी साबित हुई क्योंकि न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को निकलने देने से रोक दिया।

ट्रंप के जाने के लिए सभी सड़कें बंद होने के कारण मैक्रों न्यूयॉर्क की सड़कों पर फँस गए। घबराए मैक्रों अपनी कार से बाहर निकले और पुलिस के पास जाकर सड़क पर लगे अवरोध के बारे में पूछताछ की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

एक पुलिस अधिकारी को मैक्रों से यह कहते हुए सुना गया, "मुझे खेद है, राष्ट्रपति महोदय। अब सब कुछ अवरुद्ध हो गया है।" जैसे ही पुलिस ने उन्हें बताया कि ट्रंप का काफिला गुजरने वाला है, मैक्रों सड़क पर खड़े होकर हल्के-फुल्के अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति को पुकारते हुए दिखाई दिए।

The police officers in New York stopped French President Emmanuel Macron's car because the street was closed for President Trump's convoy.



Macron called Trump, only to be told to walk instead.🤣



Did Macron deserve it?pic.twitter.com/bmK4OGJPl4 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 23, 2025

न्यूयॉर्क की भीड़ को देखते हुए, एक बैरिकेड के पास खड़े मैक्रों ने मजाकिया अंदाज में ट्रंप से रास्ता खाली करने को कहा। मैक्रों को ट्रंप से कहते सुना गया, "आप कैसे हैं? अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ? मैं सड़क पर इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए सब कुछ बंद है।"

हालांकि, तब तक ट्रंप का काफिला गुजर चुका था और सड़क केवल पैदल चलने वालों के लिए खुली थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति अपनी कार में वापस नहीं बैठे और पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखी, जबकि वे ट्रंप से फोन पर बात करते रहे।

न्यू यॉर्कवासियों के लिए, यह एक दुर्लभ दृश्य था - फ्रांसीसी राष्ट्रपति को सड़कों पर बिना किसी शोर-शराबे और सुरक्षा व्यवस्था के देखना, जो आमतौर पर एक राष्ट्रपति के साथ होती है। रास्ते में मैक्रों ने लोगों से सेल्फी और तस्वीरें खिंचवाईं। ला डेपेचे की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति के माथे पर चुंबन भी लेता हुआ दिखाई दिया।

इससे पहले, मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषणा की कि फ्रांस ने फ़िलिस्तीन को औपचारिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। उन्होंने इज़राइल और फ़िलिस्तीनियों के बीच दशकों से चल रहे संघर्ष के समाधान के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान के विचार को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया।

मैक्रों ने कहा, "शांति का समय आ गया है" और "गाज़ा में चल रहे युद्ध को कोई भी उचित नहीं ठहराता"। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और पुर्तगाल के बाद, फ्रांस भी यह कदम उठाने वाले देशों की कतार में शामिल हो गया है।

