London Protest: लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, लंदन में सबसे बड़ा प्रवासी विरोध प्रदर्शन; अब तक 25 गिरफ्तार

London Protest: यूके के लंदन शहर में लाखों की संख्या में लोग हाथों में झंडा लिए और नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे हैं। इस बड़ी संख्या में पहली बार लंदन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसे देख प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन मध्य लंदन में कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में एक विशाल दक्षिणपंथी मार्च हो रहा है। विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया जिसके कारण 26 पुलिस अधिकारी घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के बाद 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि समस्या तब शुरू हुई जब रॉबिन्सन के समर्थकों के एक समूह ने "नस्लवाद के खिलाफ खड़े हो जाओ" नामक एक प्रति-प्रदर्शन से अलग होने वाली रेखा को तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें लगभग 5,000 लोग शामिल हुए थे। पुलिस अधिकारियों पर लात-घूँसे बरसाए गए और बोतलों से मारा गया, जिसके कारण दंगारोधी ढालों और हेलमेटों के साथ अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

चार अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं, जिनमें दांत टूटना, सिर में चोट लगना, नाक टूटना और रीढ़ की हड्डी में चोट शामिल है।

सहायक आयुक्त मैट ट्विस्ट ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि जहाँ कई प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया, वहीं "कई ऐसे भी थे जो हिंसा पर आमादा थे... उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और घेराबंदी तोड़ने की पुरज़ोर कोशिश की।"

पुलिस ने अनुमान लगाया कि रैली में 1,10,000-150,000 लोग शामिल हुए, जिससे यह हाल के दिनों में ब्रिटेन में सबसे बड़े दक्षिणपंथी जमावड़ों में से एक बन गया। आयोजकों ने इसे "यूनाइट द किंगडम" मार्च नाम दिया, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रैली के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसमें आव्रजन-विरोधी बयानबाज़ी हावी रही।

रॉबिन्सन, जिनका जन्म स्टीफन याक्सली-लेनन के रूप में हुआ था, ने इस रैली में शामिल लोगों की "देशभक्ति की लहर" के रूप में सराहना की और इस विरोध प्रदर्शन को "सांस्कृतिक क्रांति" घोषित किया।

इस कार्यक्रम को पूरे यूरोप के अति-दक्षिणपंथी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ, जिनमें फ्रांसीसी राजनेता एरिक ज़ेमोर भी शामिल थे, जिन्होंने यूरोपीय आबादी के "महान प्रतिस्थापन" की बात कही।

अरबपति एलन मस्क ने भी वीडियो के माध्यम से भीड़ को संबोधित किया, ब्रिटेन में राजनीतिक बदलाव का आह्वान किया और दावा किया कि नागरिक "अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से डरते हैं।"

मार्च के आकार के बावजूद, मुख्यधारा की दक्षिणपंथी पार्टी रिफॉर्म यूके ने रॉबिन्सन से दूरी बना ली, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस्लाम विरोधी इंग्लिश डिफेंस लीग का नेतृत्व करने का उनका इतिहास रहा है। प्रति-प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि इस रैली से विभाजन फैला है। प्रदर्शन में शामिल एक शिक्षक बेन हेचिन ने कहा, "नफ़रत का विचार हमें विभाजित कर रहा है, और हम जितना ज़्यादा लोगों का स्वागत करेंगे, एक देश के रूप में हम उतने ही मज़बूत होंगे।"

राजधानी भर में विरोध प्रदर्शनों के साथ-साथ फ़ुटबॉल मैचों और संगीत कार्यक्रमों सहित अन्य प्रमुख आयोजनों को प्रबंधित करने के लिए 1,600 से ज़्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया था। हिंसा की जाँच जारी है।

