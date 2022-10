बड़ी खबर: लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, सबसे कम समय के लिए रहीं ब्रिटेन की पीएम

Highlights महज 45 दिन ही रहा लिज ट्रस का कार्यकाल वे बॉरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थीं ऋषि सनक को हराकर बनी थीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री

लंदन: ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रॉयटर की खबर के अनुसार, ट्रस ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दिया है। इसी के साथ उन्होंने सबसे कम समय के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने का खिताब भी हासिल कर लिया है। महज 45 दिन ही उनका कार्यकाल रहा। अपनी गलत आर्थिक नीतियों के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। वे बॉरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थीं। ट्रस से पहले बुधवार को उनकी गृह मंत्री ंसुएला ब्रेवरमैन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था।

भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने लंदन में मंत्रिस्तरीय संचार के लिए अपने निजी ई-मेल का इस्तेमाल करने की ‘‘गलती’’ के बाद बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रेवरमैन (42) ने अपने ट्विटर हैंडल पर त्यागपत्र पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने गलती की। मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करती हूं।’’

आपको बता दें कि लिज ट्रस के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पिछले महीने सरकार ने एक आर्थिक योजना पेश की थी, जिसके असफल होने के कारण आर्थिक उथल-पुथल और राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इसके बाद ट्रस को वित्त मंत्री बदलने के अलावा अपनी कई नीतियों को भी उलटना पड़ा। साथ ही उनके कार्यकाल के दौरान सत्तारूढ़ कन्जरवेटिव पार्टी में अनुशासनहीनता भी देखने को मिली।

कन्जरवेटिव पार्टी के कई नेताओं का कहना था कि ट्रस को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरह से उन पर भारी दबाव था।

Liz Truss resigns as the Prime Minister of the United Kingdom: Reuters



(Pic Source: Reuters) pic.twitter.com/H69dKh7wai