लिवरपूल में फुटबॉल फैन्स को कार ने कूचला, 50 से ज्यादा घायल; विक्ट्री परेड में पसरा मातम

Liverpool Premier League Parade Accident: इंग्लैंड के लिवरपूल में भीषण हादसे में दर्जनभर से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब फुटबॉल फैन्स जीत का जश्न सड़क पर मना रहे थे। इसी दौरान एक कार परेड में घुसी और कई लोगों को रोंदते हुए आगे बढ़ गई।

मर्सीसाइड पुलिस की सहायक मुख्य कांस्टेबल जेनी सिम्स ने इसे "भयावह घटना" बताया, लेकिन पुष्टि की कि इसे आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा रहा है।

इस मामले में 53 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मर्सीसाइड पुलिस ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति श्वेत, ब्रिटिश और लिवरपूल क्षेत्र का था। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने "भयावह" दृश्य का वर्णन किया, क्योंकि गवाहों ने बताया कि एक व्यक्ति का वाहन शहर के केंद्र में जश्न मना रहे लोगों की भीड़ में घुस गया।

उन्होंने कहा, "हर किसी को, खासकर बच्चों को, इस भयावह घटना के बिना अपने नायकों का जश्न मनाने में सक्षम होना चाहिए।" सोमवार की देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्थ वेस्ट एम्बुलेंस सर्विस (NWAS) के डेव किचन ने कहा कि 27 लोगों को अस्पताल ले जाया गया और 20 लोगों का घटनास्थल पर ही इलाज किया गया, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि अस्पताल ले जाए गए लोगों में से दो, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, को गंभीर चोटें आई हैं। लिवरपूल के प्रशंसक प्रीमियर लीग में इस सीजन में रिकॉर्ड 20वां शीर्ष-स्तरीय खिताब जीतने वाली टीम का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बाहर आए थे।

‘नॉर्थ वेस्ट एयर एम्बुलेंस’ के डेव किचिन ने बतया कि 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया कि 20 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें घटनास्थल पर ही उपचार मुहैया कराया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक मिनीवैन को एक पैदल मुसाफिर को टक्कर मारते हुए लोगों की भीड़ में अंधाधुंध तरीके से घुसते हुए देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने इस घटना को भयावह बताया और कहा कि उन्हें घटना के बारे में ताजा जानकारी दी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने बहुत जल्द ही कार को घेर लिया, क्योंकि गवाहों ने चालक को रोकने का प्रयास किया, जिसे अंततः पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि वे टक्कर के कारणों का पता लगाने के लिए व्यापक जांच कर रहे हैं और लोगों से "परेशान करने वाली सामग्री ऑनलाइन" साझा करने या अटकलें लगाने से मना किया है।

