विज्ञापन में आइसक्रीम खाती नजर आई महिला तो कंपनी पर दर्ज हुआ केस, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights महिला के आइसक्रीम खाने वाले विज्ञापन पर विवाद ईरान की आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर हुआ केस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने विज्ञापन को बताया महिलाओं के आचरण के खिलाफ

तेहरान: आइसक्रीम लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद होती है। महिला पुरुष या फिर बच्चे तो आइसक्रीम के दिवाने होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक महिला का आइसक्रीम खाना आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कुछ एसा ही हुआ है ईरान में। ईरान की आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर एक विज्ञापन को लेकर अब केस दर्ज हो गया है। मामला विज्ञापन में आइसक्रीम खा रही महिला को लेकर है। बता दें कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ये केस दर्ज कराया हैं।

विज्ञापन को लेकर दर्ज कराया केस

दरअसल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ईरान की आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी डोमिनो पर दो विवादित विज्ञापनों को लेकर ये केस दर्ज कराए हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का आरोप है कि ये दोनों विज्ञापन सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ है। विज्ञापन में एक महिला आइसक्रीम खाती हुई नज़र आती है। जिसकी वजह से विज्ञापन को महिलाओं के आचरण के खिलाफ बताया जा रहा है।

महिलाओं के लिए ईरान में हैं कड़े नियम

बता दें कि ईरान एक इस्लामिक देश है जहां महिलाओं के लिए कड़े नियम कानून है। ऐसे में ईरान में ये विज्ञापन विवाद की वजह बन गया है। ईरान के एक न्यूज़ चैनल की तरफ से विज्ञापन का वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी गई है कि आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर केस दर्ज हुआ है। हालांकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की तरफ से केस दो विज्ञापनों को लेकर दर्ज कराया गया है।

The body responsible for “enjoining right and forbidding evil” in the Islamic Republic of Iran has filed a lawsuit against the Iranian ice-cream manufacturer Domino over two controversial commercials, which it says are “against public decency” and “insult women’s values.” pic.twitter.com/Brho4SGZj3