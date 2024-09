Kentucky Mass Shooting: US के केंटकी हाईवे पर फायरिंग, कई लोगों पर हमलावर ने बसाई गोलियां; आरोपी की तलाश जारी

Kentucky Mass Shooting: अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की भयावह घटना एक बार देखने को मिली है। इस बार राज्य में एक राजमार्ग पर हमलावर ने कई लोगों पर तबाड़कोड़ फायरिंग की जिसमें कई लोग घायल हो गए।

अमेरिकी पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। लॉरेल काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, फ्रीवे के पास सक्रिय शूटर स्थिति के कारण इंटरस्टेट 75 को दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया था, चेतावनी दी गई थी कि कई लोगों को गोली मारी गई है।

केंटकी राज्य पुलिस के ट्रूपर स्कॉटी पेनिंगटन ने फेसबुक पर पोस्ट किया, "इस समय संदिग्ध को पकड़ा नहीं गया है, हम लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह कर रहे हैं।" गोलीबारी लंदन, केंटकी में हुई, जो लेक्सिंगटन शहर से लगभग 80 मील दक्षिण में है।

🚨#BREAKING: Law enforcement has just released a photo of the suspect 32-year-old Joseph A. Couch involved in the shooting on I-75 near London, Kentucky. At least seven people are injured, and the suspect is still at large, considered armed and dangerous pic.twitter.com/SfsKTFlSUP