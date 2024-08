Jennifer Lopez-Ben Affleck divorce: 640 मिलियन डॉलर का तलाक!, दो साल में मन भरा?, 2022 में शादी और 2024 में तलाक, ‘बेनिफर’ हो रहे...

Highlights Jennifer Lopez-Ben Affleck divorce: खूब सुर्खियां बटोरने के बाद फैसला किया है। Jennifer Lopez-Ben Affleck divorce: प्रशंसक प्यार से ‘बेनिफर’ कहते थे। Jennifer Lopez-Ben Affleck divorce: 2022 में शादी की और 2024 में अलग हो रहे हैं।

Jennifer Lopez-Ben Affleck divorce: हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित जोड़ी में से एक मशहूर अमेरिकी अभिनेत्री जेनिफर लोपेज और फिल्म निर्माता बेन एफ्लेक अलग होने का फैसला किया है। 2022 में शादी की और 2024 में अलग हो रहे हैं। दो साल में ही मन भर गया। इस खबर की पुष्टि लॉस एंजिलिस सुपीरियर कोर्ट ने की, जहां जेनिफर लोपेज ने अपनी शादी को खत्म करने के लिए अर्जी दी। दो दशक के रिश्ते में रहने और खूब सुर्खियां बटोरने के बाद फैसला किया है। हॉलीवुड के ‘पावर कपल’ कहलाने वाले इस जोड़े को उनके प्रशंसक प्यार से ‘बेनिफर’ कहते थे। 640 मिलियन डॉलर का तलाक हो रहा है?

$640 million divorce: What will Jennifer Lopez and Ben Affleck fight for, there was no prenuptial agreement.

Sources told Radar Online that Lopez, facing a divorce, felt Affleck was "parasitizing" on her fortune

लोपेज ने मंगलवार को लॉस एंजिलिस में तलाक का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि लोपेज ने लॉस एंजिलिस सुपीरियर कोर्ट में मंगलवार को याचिका दायर की। सबसे पहले टीएमजेड वेबसाइट ने यह खबर दी थी। इसमें कहा गया था कि लोपेज ने बेन से अलग होने की तारीख 26 अप्रैल 2024 दर्ज करायी है।

उन्होंने विवाह पूर्व किसी समझौते का उल्लेख नहीं किया है। वर्ष 2000 की शुरुआत में मुलाकात होने, एक-दूसरे से प्यार करने और सगाई करने के बाद यह दंपति अलग हो गया था। लेकिन लोगों को हैरत में डालते हुए वे दो दशक बाद फिर से एक हुए और 2022 में शादी की। उन्होंने 2003 में आयी ‘‘गिगली’’ और 2004 में ‘‘जर्सी गर्ल’’ फिल्म में एक साथ काम किया। दोनों के इससे पहले वैवाहिक संबंध थे।

बेन एफ्लेक (52) ने जेनिफर गार्नर से 2005 में शादी की थी और दोनों के तीन बच्चे हैं। उन्होंने 2018 में तलाक ले लिया था। लोपेज (55) पहले तीन बार शादी कर चुकी हैं। उन्होंने पहले ओजानी नोआ (1997-1998) से और क्रिस जुड (2001-2003) से शादी की थी। उन्होंने और गायक मार्क एंथनी ने 2004 में शादी की थी और दोनों के 14 साल के जुड़वां बच्चे हैं।

