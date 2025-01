Jennifer Aniston-Barack Obama: बराक ओबामा जेनिफर एनिस्टन को कर रहे हैं डेट? अफ़वाहों की हुई पुष्टि

Highlights बराक ओबामा और ‘फ्रेंड्स’ स्टार जेनिफर एनिस्टन के बीच कथित संबंध को लेकर चर्चा का बाजार गरम ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल के बीच संभावित अलगाव की अफवाहें पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर तेज हालांकि ओबामा दंपत्ति ने इस खबर की पुष्टि या खंडन करने वाला कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है

Barack Obama dating Jennifer Aniston: अमेरिका के सबसे पसंदीदा पावर कपल में से एक- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा के बीच संभावित अलगाव की अफवाहें पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बराक ओबामा और ‘फ्रेंड्स’ स्टार जेनिफर एनिस्टन के बीच कथित संबंध की अटकलों ने इस अफवाह को और हवा दे दी है।

सोशल मीडिया पर इन अटकलों को तब हवा मिली जब पत्रकार मेगिन केली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं।” हालांकि, द मेगिन केली शो की होस्ट मेगिन केली ने कहा, “लेकिन अगर ऐसा है, तो यह वास्तव में डेमोक्रेटिक हलकों में एक राजनीतिक भूकंप होगा, अमेरिका की तो बात ही छोड़िए।”

मेगिन ने जिमी कार्टर के अंतिम संस्कार में मिशेल ओबामा की अनुपस्थिति और तलाक की अफवाहों के बीच डोनाल्ड ट्रम्प के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की उनकी घोषणा पर भी प्रकाश डाला।

हाल ही में, एक एक्स यूजर ने दावा किया कि जेनिफर एनिस्टन के दोस्त से कथित तौर पर लीक हुए एक संदेश ने बराक ओबामा के साथ उनके रिश्ते की पुष्टि की है, जो उनके दोस्तों के बीच "निश्चित रूप से कोई रहस्य नहीं है"। कथित संदेश में, दोस्त का दावा है कि 'फ्रेंड्स' अभिनेता ने एक अनौपचारिक बातचीत में रिश्ते को स्वीकार किया।

कथित संदेश में लिखा था, "वह जेनिफर एनिस्टन के साथ है। मेरा पुराना मैनेजर, जो अब मेरा दोस्त है, उसके इनर सर्कल से जुड़ा हुआ है।" जेनिफर के दोस्तों के साथ एक बैठक में, इस संबंध के बारे में अनौपचारिक रूप से बात हुई - जेनिफर ने खुद इसे स्वीकार किया। वे एक मनोवैज्ञानिक के साथ बैठे थे, जो इसे अवास्तविक बनाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके सबसे करीबी दोस्तों के बीच कोई रहस्य नहीं है।

जेनिफर एनिस्टन ने बराक ओबामा के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक संबंध से साफ इनकार करते हुए कहा कि वह उनसे केवल एक बार मिली हैं और मिशेल ओबामा से उनकी अधिक जान-पहचान है। एनिस्टन के प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट किया कि वह बराक ओबामा के साथ कोई “व्यक्तिगत मित्रता” नहीं रखती हैं, हालांकि वह “उनकी प्रशंसक हैं।”

यह स्पष्टीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेनिफर एनिस्टन ने पहले बराक ओबामा के राजनीतिक अभियानों का समर्थन किया था और उनकी नीतियों और नेतृत्व की मुखर प्रशंसक रही हैं।

After watching this, I'm totally convinced that the story about Jennifer Aniston and Barack Obama is true!

What about you? pic.twitter.com/Dq0uVUM5aG