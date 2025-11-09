जापान ने 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, मौसम एजेंसी ने जारी की एडवाइजरी
By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 15:36 IST2025-11-09T15:34:24+5:302025-11-09T15:36:41+5:30
नई दिल्ली: जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने रविवार को प्रशांत महासागर में भूकंप आने के बाद देश के पूर्वी तट के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। एजेंसी और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दोनों ने बताया कि 6.7 तीव्रता का भूकंप यामादा तटीय शहर से लगभग 78 मील पूर्व में, छह मील से थोड़ी ज़्यादा गहराई पर महसूस किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप शाम करीब 5:03 बजे (0803 GMT) इवाते के पास समुद्र में आया, जिसके बाद एक मीटर (तीन फीट) ऊंची सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई।