जापान ने 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, मौसम एजेंसी ने जारी की एडवाइजरी

By रुस्तम राणा | Updated: November 9, 2025 15:36 IST2025-11-09T15:34:24+5:302025-11-09T15:36:41+5:30

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप शाम करीब 5:03 बजे (0803 GMT) इवाते के पास समुद्र में आया, जिसके बाद एक मीटर (तीन फीट) ऊंची सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई।

Japan issues tsunami advisory following 6.7 magnitude quake, meteorological agency issues advisory | जापान ने 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, मौसम एजेंसी ने जारी की एडवाइजरी

जापान ने 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, मौसम एजेंसी ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने रविवार को प्रशांत महासागर में भूकंप आने के बाद देश के पूर्वी तट के कुछ हिस्सों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। एजेंसी और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दोनों ने बताया कि 6.7 तीव्रता का भूकंप यामादा तटीय शहर से लगभग 78 मील पूर्व में, छह मील से थोड़ी ज़्यादा गहराई पर महसूस किया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप शाम करीब 5:03 बजे (0803 GMT) इवाते के पास समुद्र में आया, जिसके बाद एक मीटर (तीन फीट) ऊंची सुनामी आने की चेतावनी जारी की गई।
 

Web Title: Japan issues tsunami advisory following 6.7 magnitude quake, meteorological agency issues advisory

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :japanEarthquakeजापानभूकंप