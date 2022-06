US Capitol riot: पिता डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी धोखाधड़ी के दावे को इवांका ट्रंप ने किया खारिज, जानिए पूरा मामला

Highlights इवांका ट्रंप ने कांग्रेस पैनल से कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल बर्र का सम्मान करती हूं। मैं उनकी बात मानती हूं। वीडियो में बर्र ने अपने पूर्व बॉस के धोखाधड़ी के दावों को "बकवास" बताया।

वॉशिंगटन: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर किए गए हमले को लेकर आगे की गुरुवार को सुनवाई हुई। इस घटना को 2020 के चुनाव में ट्रंप की हार को पलटने के रूप में देखा जा रहा था। यूएस कैपिटल के बाहर ऐतिहासिक प्रदर्शन और हिंसा हुई थी।

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप ने अमेरिकी संसद हमले की जांच कर रहे एक कांग्रेस पैनल को बताया कि वह भी पूर्व राष्ट्रपति के झूठे दावों पर विश्वास नहीं करती हैं कि उनकी 2020 की चुनावी हार व्यापक मतदान धोखाधड़ी के कारण हुई। इवांका ट्रंप 6 जनवरी 2021 के घातक हमले की जांच कर रही प्रतिनिधि सभा की चयन समिति द्वारा कांग्रेस की सुनवाई की श्रृंखला में पहली बार दिखाए गए वीडियो बयान में दिखाई दीं। इवांका ट्रंप ने कांग्रेस पैनल से कहा, "मैं अटॉर्नी जनरल बर्र का सम्मान करती हूं। मैं उनकी बात मानती हूं।"

#WATCH | "I respect Attorney General Barr. So I accepted what he was saying", said Ivanka Trump to William Barr's comments that her father's election fraud claims were false.



A video testimony was presented by the House during Capitol attack hearing



(Source: Jan 6th Committee) pic.twitter.com/NmiM9nb4IF