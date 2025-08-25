इज़राइल ने गाजा के नासिर अस्पताल पर हमला किया, 4 पत्रकार समेत 19 लोग मारे गए

Highlights खाद्य पदार्थों, दवाइयों और ईंधन के आयात को ढाई महीने तक रोक दिया है। हमले को नये सिर से शुरू करने के बाद से इस क्षेत्र में 3,785 लोग मारे गए हैं। लाइव वीडियो फ़ीड शुरुआती हमले के समय अचानक बंद हो गया।

दीर अल बलाः इजराइली हमला जारी है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को गाजा के नासिर अस्पताल पर हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें चार पत्रकार भी शामिल थे, जिनमें से एक रॉयटर्स के लिए काम करता था। इज़रायली सेना और प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमलों के बारे में तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दूसरा हमला तब हुआ जब बचावकर्मी, पत्रकार और अन्य लोग शुरुआती हमले वाली जगह पर पहुँच चुके थे।

दक्षिणी गाजा के एक प्रमुख अस्पताल पर इजाइली हमले में 19 लोगों की मौत हुई है जिनमें चार पत्रकार शामिल हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड से यह जानकारी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल के हमले में नासेर अस्पताल की चौथी मंजिल पर कुछ लोग मारे गए, तथा बचाव दल के पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसी स्थान पर एक और मिसाइल गिरी।

दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में सबसे बड़ा नासेर अस्पताल 22 महीने के युद्ध के दौरान हमलों और बमबारी को झेलता रहा है, तथा अधिकारियों ने आपूर्ति और कर्मचारियों की गंभीर कमी का हवाला दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख ज़हीर अल-वहीदी के अनुसार, नासेर अस्पताल पर हमले में कुल 19 लोग मारे गए।

इनमें 33 वर्षीय मरयम दग्गा भी शामिल हैं, जो एक पत्रकार थीं और युद्ध की शुरुआत से ही ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) के लिए काम कर रही थीं। वह अमेरिकी समाचार एजेंसी ‘एपी’ के साथ स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम रह रही थी। दग्गा ने उन बच्चों को बचाने के लिए नासेर अस्पताल के चिकित्सकों के संघर्ष पर खबर दी थी, जिन्हें पहले कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी लेकिन वे भूख से मर रहे थे।

अल जजीरा ने पुष्टि की कि उसके पत्रकार मोहम्मद सलाम, नासेर अस्पताल पर हुए हमले में मारे गए लोगों में शामिल हैं। ब्रिटिश समाचार एजेंसी ‘रॉयटर्स’ ने बताया कि उसके संविदा कैमरामैन हुसाम अल-मसरी भी हमले में मारे गए। समाचार एजेंसी के अनुसार, रॉयटर्स के संविदा फोटोग्राफर हातिम खालिद भी घायल हो गए।

पत्रकार सुरक्षा समिति (सीपीजे) के अनुसार, इजराइल-हमास संघर्ष मीडियाकर्मियों के लिए सबसे खूनी संघर्षों में से एक रहा है। करीब 22 महीने से चल रहे इस संघर्ष में गाजा में कुल 192 पत्रकार मारे गए हैं। न तो इजराइल की सेना और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमले के बारे में पूछे गए सवालों का तुरंत जवाब दिया।

नासेर अस्पताल में मारे गए 15 लोगों के अलावा, उत्तरी गाजा के अस्पताल के अधिकारियों ने सहायता सामग्री वितरण स्थलों के रास्ते में हुए हमलों और गोलीबारी में भी मौतों की सूचना दी है। शिफा अस्पताल ने बताया कि गाजा शहर के एक इलाके में हुए हमले में एक बच्चे समेत तीन फलस्तीनी मारे गए हैं।

अल-अवदा अस्पताल ने बताया कि मध्य गाजा में एक वितरण केंद्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे छह लोग इजराइली गोलीबारी में मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। इजराइल की सेना ने सहायता चाहने वालों के बारे में पूछे गए सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया।

अस्पतालों पर इज़राइली हमले असामान्य नहीं हैं। गाजा पट्टी में कई अस्पतालों पर हमले किए गए हैं, और इज़राइल ने बिना कोई सबूत दिए दावा किया है कि उसके हमलों का निशाना चिकित्सा सुविधाओं के अंदर सक्रिय चरमपंथी थे।

