Israel vs Iran: 100 से अधिक विमानों ने किया सटीक हमला, F-35 ने भरी 2000 किलोमीटर की उड़ान, ईरान पर हमले की पूरी कहानी जानिए

Highlights हवाई हमले इस महीने की शुरुआत में तेहरान द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों के प्रतिशोध में किए गए इस बड़े पैमाने पर हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे F-35 विमान ने हमला करने के लिए 2,000 किलोमीटर की यात्रा की

Israel vs Iran: शनिवार, 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान पर तड़के हवाई हमला किया। इजरायल के "सटीक हमलों" में 100 से अधिक विमान शामिल थे, जिनमें अत्याधुनिक F-35 भी शामिल था। हालांकि इन हमलों में ईरान के परमाणु और तेल सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया। F-35 विमान ने हमला करने के लिए 2,000 किलोमीटर की यात्रा की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाई अलर्ट बना हुआ है क्योंकि इजरायल को संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका है।

जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़े पैमाने पर हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे जिनमें F-35 स्टील्थ फाइटर शामिल थे। IDF अब ईरान, इराक, यमन, सीरिया और लेबनान से संभावित प्रतिक्रियाओं पर सतर्कता से नज़र रख रहा है।

रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ी हलेवी तेल अवीव में किर्या बेस पर तैनात हैं। आईडीएफ प्रवक्ता आर.-एडम. डैनियल हैगरी ने कहा है कि आईडीएफ आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है, ईरान और उसके प्रॉक्सी पर बारीकी से नज़र रख रहा है।

तेहरान द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों का बदला

हवाई हमले इस महीने की शुरुआत में तेहरान द्वारा इजरायल पर किए गए हमलों के प्रतिशोध में किए गए थे। इजरायली युद्धक विमानों ने शुरू में रडार और वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला किया, जिससे सैन्य ठिकानों पर बाद के हमलों का रास्ता साफ हो गया। लड़ाकू जेट, ईंधन भरने वाले और जासूसी विमानों सहित दर्जनों इजरायली वायु सेना के विमानों ने हमलों में भाग लिया। इजरायल सुरक्षा कैबिनेट ने हवाई हमलों को अधिकृत किया नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट तेल अवीव में सैन्य मुख्यालय में थे, जब हमला किया गया।

अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया

व्हाइट हाउस ने इजरायल की कार्रवाइयों के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि ईरानी सैन्य ठिकानों पर इजरायल के सटीक हमले उसके आत्मरक्षा के अधिकार के अनुरूप हैं और 1 अक्टूबर को ईरानी मिसाइल हमले का जवाब हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि इजरायल ने उन्हें कुछ घंटे पहले ही ऑपरेशन के बारे में सूचित कर दिया था।

ईरान ने दी फिर धमकी

ईरानी सेना ने एक्स पर मिसाइल लांचर की एक तस्वीर साझा की और लिखा, "सभी विकल्प लांचर पर हैं"

All options are on the launchers. pic.twitter.com/S0BarlDrww