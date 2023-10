Israel-Palestine War: हमास ने इजराइल में किया हमला, 40 की मौत, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा- गाजा में 198 लोग मारे गए, 1610 घायल, देखें वीडियो

Highlights सैकड़ों घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर है। भारतीय नागरिकों को “सतर्क रहने” और “सुरक्षा नियमों का पालन” करने की सलाह दी है। इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं।

Israel-Palestine War: इजराइल में हमास के हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। यह जानकारी इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने दी। इज़राइल-फिलिस्तीन युद्ध को लेकर विश्व के कई देश चिंतित हैं। इस बीच फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमास के हमले के बाद इजरायल ने कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में गाजा में कम से कम 198 लोग मारे गए, 1,610 घायल हुए हैं।

इजराइल के अस्पतालों में सैकड़ों घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इजराइल के दक्षिण में अभूतपूर्व युद्ध जैसे हालात को देखते हुए शनिवार को भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को “सतर्क रहने” और “सुरक्षा नियमों का पालन” करने की सलाह दी है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने “युद्ध” की घोषणा करते हुए कहा है कि उनका देश दुश्मन से “अभूतपूर्व कीमत” वसूल करेगा। दूतावास ने अपने परामर्श में कहा, “इजराइल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इजराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें।

कृपया सावधानी बरतें, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थलों के करीब रहें।” परामर्श अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयाली और कन्नड़ भाषाओं में जारी किया गया है। दूतावास की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार, इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक हैं।

HEZBOLLAH MIGHT BE GETTING INVOLVED IN ISRAEL PALESTINE WAR



Lebanese group Hezbollah vows Israel's destruction, praised the operation by Hamas inside Israel, according to Arab media.



Hezbollah's leader Hassan Nasrallah said it served as a warning against

जिनमें मुख्य रूप से इजराइली बुजुर्गों, हीरा व्यापारियों, आईटी पेशेवरों और छात्रों की देखभाल करने के लिए नियुक्त लोग शामिल हैं। इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी भी हैं जो पचास और साठ के दशक में भारत से इजराइल गए थे।





This video shows a Hamas drone dropping a bomb on an Israeli ambulance. This is a war crime.



This is a war crime. The world must intervene. #IsraelUnderAttack#Israel#Palestine#طوفان_الأقصى#جوري_المغربيهpic.twitter.com/vuLfDIlkFA — War Stalker 🔎 (@SDFronttwit) October 7, 2023

