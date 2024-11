Israel-Lebanon War: इजराइल-लेबनान युद्धविराम शुरू, नेतन्याहू ने समझौते के तीन कारण बताए

Highlights नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते की घोषणा की उनका बयान लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया उन्होंने कहा, हम समझौते को लागू करेंगे, किसी भी उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब देंगे

Israel-Lebanon War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते की घोषणा करने के पीछे तीन कारण गिनाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि लेबनान में क्या होता है। नेतन्याहू का यह बयान इजरायली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा मंगलवार (स्थानीय समय) को लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। सूत्रों के अनुसार, संघर्ष विराम बुधवार को सुबह 4 बजे (स्थानीय समय) शुरू हुआ।

युद्ध विराम के बारे में बोलते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि इसकी अवधि लेबनान में जो हुआ उस पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, "हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे।" लेबनान में युद्ध हिजबुल्लाह द्वारा शुरू किए गए लगभग एक साल के सीमित सीमा पार गोलीबारी के बाद शुरू हुआ। लेबनानी समूह ने कहा कि वह फिलिस्तीनी समूह द्वारा 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर किए गए हमले के बाद हमास के समर्थन में काम कर रहा था, जिसने गाजा में युद्ध को जन्म दिया।

इजरायली प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम समझौते को चुनने के तीन कारण बताए। पहला कारण ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन वह इसे और बढ़ाना नहीं चाहते थे। उनका दूसरा कारण सेना को विराम देना और स्टॉक को फिर से भरना था। उन्होंने कहा, "और मैं खुले तौर पर कहता हूं, यह कोई रहस्य नहीं है कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। ये देरी जल्द ही हल हो जाएगी। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति मिलेगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी और हमें अपना मिशन पूरा करने के लिए अधिक स्ट्राइक फोर्स देगी," उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि युद्ध विराम करने का तीसरा कारण मोर्चों को अलग करना और हमास को अलग-थलग करना था। उन्होंने कहा, "युद्ध के दूसरे दिन से, हमास हिजबुल्लाह पर भरोसा कर रहा था कि वह उसके साथ लड़ेगा। हिजबुल्लाह के बाहर होने के बाद, हमास अपने दम पर रह गया है। हम हमास पर अपना दबाव बढ़ाएंगे और इससे हमें अपने बंधकों को रिहा करने के हमारे पवित्र मिशन में मदद मिलेगी।"

