Israel-Iran Conflict: ईरान को पूरी तरह तबाह करने की राह पर इजरायल! ईरानी रिफाइनरी पर सेना का हमला, बेंजामिन नेतन्याहू ने दी चेतावनी

Israel-Iran Conflict: इजरायल और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दोनों ही देश एक-दूसरे को बर्बाद करना चाहते है। दोनों देशों ने रविवार को एक दूसरे पर फिर से हमले किए। जिससे पश्चिम एशिया में व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत इजराइल के नए हमले में दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र पर एक उच्च प्रभाव वाला हवाई हमला शामिल था, जो ईरान के लिए एक प्रमुख आर्थिक जीवनरेखा है।

इस हमले ने इजराइल के सैन्य आक्रमण के व्यापक विस्तार को चिह्नित किया, जिसने तेजी से ईरानी रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बनाया है।

ईरानी अधिकारियों के अनुसार, सबसे घातक हमलों में से एक तेहरान में हुआ, जहां एक इजराइली मिसाइल ने एक आवासीय ऊंची इमारत को निशाना बनाया, जिसमें 29 बच्चों सहित कम से कम 60 लोग मारे गए। उत्तरी इजराइल में एक घर के पास पहले हुए एक अलग हमले में तीन महिलाओं की मौत हो गई और दस अन्य घायल हो गए।

24 घंटे के भीतर, ईरान ने इजराइली शहरों पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसमें इजराइल पर क्षेत्र को हिंसा के खतरनाक चक्र में धकेलने का आरोप लगाया गया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी आगामी परमाणु वार्ता को भी रद्द कर दिया, इसे वर्तमान परिस्थितियों में अनुचित बताया।

तेहरान ने चेतावनी दी कि यदि इजरायली हमले जारी रहे, तो उसकी प्रतिक्रिया अधिक गंभीर होगी और इसमें इजरायल के क्षेत्रीय सहयोगियों के सैन्य ठिकाने भी शामिल हो सकते हैं।

इजरायल-ईरान संघर्ष अपडेट

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले का आदेश दिया, जिसमें परमाणु सुविधाएं, सैन्य अवसंरचना और प्रमुख नेतृत्व के लोगों को निशाना बनाया गया। हमलों में कथित तौर पर नतांज और इस्फहान सहित 150 से अधिक स्थल शामिल थे, जिसमें कई शीर्ष सैन्य कमांडर और नौ परमाणु वैज्ञानिक मारे गए।

नेतन्याहू ने घोषणा की कि ईरान के परमाणु प्रयास 90वें मिनट में थे और उन्होंने भविष्य में और हमले करने की कसम खाई, उन्होंने कहा, "अब तक उन्होंने जो महसूस किया है, वह आने वाले दिनों में उनके सामने आने वाली स्थिति की तुलना में कुछ भी नहीं है।"

जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने चार बार में इजरायली ठिकानों पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजरायल ने दावा किया कि अमेरिकी रक्षा प्रणालियों की मदद से अधिकांश को रोक दिया गया, लेकिन कम से कम तीन लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए।

ईरान ने यह भी चेतावनी दी कि इजरायल के सहयोगियों सहित उसकी मिसाइलों को रोकने में शामिल कोई भी विदेशी सैन्य अड्डा निशाना बनेगा। हमले के बावजूद, शनिवार तक तेल अवीव समुद्र तट व्यस्त थे, और निवासी सार्वजनिक स्थानों पर लौट आए।

ईरानी मीडिया ने बताया कि इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी बुशहर प्रांत में दक्षिण पारस गैस क्षेत्र को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और चरण 14 से 12 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन रुक गया।

ईरान ने इजरायल के दो दिवसीय हमले में भारी नागरिक हताहतों की सूचना दी। ईरानी राज्य टीवी ने कहा कि तेहरान में 14 मंजिला आवासीय टॉवर पर मिसाइल हमले में 20 बच्चों सहित लगभग 60 लोग मारे गए। कुल मिलाकर, इजरायली हमलों के पहले दिन 78 मौतें हुईं। दृश्यों में इमारतें ढहती हुई और ऊपरी मंजिलें सड़क पर गिरती हुई दिखाई दीं।

नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली वायु सेना के जेट जल्द ही तेहरान के आसमान पर दिखाई देंगे और दोहराया कि उनकी सरकार "अयातुल्ला शासन के हर स्थल और हर लक्ष्य" पर हमला करेगी। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने बयानबाजी को और आगे बढ़ाते हुए चेतावनी दी, "अगर खामेनेई ने इजराइल के घरेलू मोर्चे पर मिसाइलें दागना जारी रखा, तो तेहरान जल जाएगा।"

इजराइल के हवाई हमले के बाद ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ निर्धारित परमाणु वार्ता रद्द कर दी है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, ओमान - जो मध्यस्थता कर रहा था - ने कहा कि बातचीत अब मेज पर नहीं है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि "बर्बर इज़राइली हवाई हमले" जारी रहने के दौरान बातचीत को आगे बढ़ाना "अनुचित" था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "इन परिस्थितियों में बातचीत जारी रखना निरर्थक है। वाशिंगटन की चुप्पी मिलीभगत का संकेत देती है।"

ईरान के तेल अवीव पर मिसाइल हमलों के दौरान इजरायल में क्रोएशिया के वाणिज्यदूत और उनकी पत्नी मामूली रूप से घायल हो गए। क्रोएशियाई विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन ने पुष्टि की कि जिस इमारत पर हमला हुआ है, वह क्षतिग्रस्त हो गई है।

