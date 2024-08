Israel Hezbollah War: इजरायल-हिजबुल्ला के बीच छिड़ी भयंकर जंग, वीडियो आई सामने, मिसाइल और रॉकेट के धमाकों से गूंजा पूरा इलाका

Highlights इजरायल ने लेबनान पर किए हवाई हमले, हिजबुल्ला ने इजराइल पर दागे ड्रोन इन हमलों के कारण क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है इससे गाजा में युद्ध विराम समझौते के प्रयास विफल हो सकते हैं

Israel Hezbollah War Live Updates:इजराइली सेना ने शिया मिलिशिया हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार तड़के लेबनान में हवाई हमले किए और कहा कि चरमपंथी समूह द्वारा इजराइली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी करने के मद्देनजर ये हमले किए किए। इसके कुछ ही देर बाद हिजबुल्ला ने रविवार सुबह घोषणा की कि उसने बेरूत में उसके एक कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए बड़ी संख्या में ड्रोन दागकर इजराइल पर हमला किया है।

Thank God for the Iron Dome. pic.twitter.com/QywSL2foEq — Israel ישראל (@Israel) August 25, 2024

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि वह और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेल अवीव में सैन्य मुख्यालय से इस अभियान का प्रबंधन कर रहे थे। गैलेंट ने घरेलू मोर्चे पर विशेष स्थिति की घोषणा की। इन हमलों के कारण क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है और इससे गाजा में युद्ध विराम समझौते के प्रयास विफल हो सकते हैं। इजराइली सेना ने एक बयान जारी कर हिजबुल्ला द्वारा इजराइली क्षेत्र की ओर मिसाइल और रॉकेट दागने की तैयारी किए जाने का दावा किया।

Video reportedly shows a Hezbollah drone exploding on a road in northern Israel earlier this morning. pic.twitter.com/gg8dO7BnRf — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 25, 2024

इजराइली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा, "इन खतरों से बचने के लिए (इजराइली सेना द्वारा) आत्मरक्षा में लेबनान में उन आतंककवादी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, जहां से हिजबुल्ला इजराइल के आम नागरिकों पर हमले करने की साजिश रच रहा था।"

हगारी ने सचेत किया कि हिजबुल्ला इजराइल में जल्द ही रॉकेट और संभवतः मिसाइल एवं ड्रोन दागेगा। इसके तुरंत बाद ही उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगे। इस बीच, हिजबुल्ला ने कहा कि उसने एक अहम इजराइली सैन्य स्थल को निशाना बनाकर हमला किया है और इस स्थल के संबंध में बाद में जानकारी दी जाएगी तथा साथ ही दुश्मन के कई स्थलों एवं बैरकों और "आयरन डोम" मंचों को भी निशाना बनाया गया।

A Hezbollah rocket hit a home in the Israeli city of Acre pic.twitter.com/wKpTF8WzgZ — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) August 25, 2024

उसने कहा कि ये हमले पिछले महीने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में समूह के शीर्ष कमांडर फौद शुकूर की हत्या के जवाब में किए गए। इससे पहले, इजराइली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि चरमपंथी समूह, इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेबनानी मीडिया ने देश के दक्षिणी भाग में हमलों की खबर दी, लेकिन इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया पर उपलब्ध कुछ वीडियो में दक्षिणी लेबनान में हमले होते दिखाई दिए। लेबनान में इजराइली हवाई हमलों के बाद तेल अवीव के बाहर स्थित इजराइल के बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाली उड़ानों का मार्ग रविवार को परिवर्तित कर दिया गया तथा अन्य विमानों के उड़ान भरने में देरी हुई।

#WATCH: Israeli air defenses repel Hezbollah rockets launched at civilians in northern Israel pic.twitter.com/0umnUs7U2q — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 25, 2024

इजराइली मीडिया ने इजराइली हवाई अड्डा प्राधिकरण के हवाले से यह खबर दी। उड़ानों के आवागमन पर नजर रखने वाले 'फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा' से पता चला कि इस घोषणा के बाद 'ईएल एआई' की कम से कम दो उड़ानें दक्षिण की ओर मुड़ गईं और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। हगारी ने अपने बयान में कहा, "हम देख सकते हैं कि हिजबुल्ला लेबनानी नागरिकों को खतरे में डालते हुए इजराइल पर व्यापक पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहा है।"

#WATCH: Iron Dome intercepts rockets launched by Hezbollah at civilian areas in northern Israel pic.twitter.com/b0UcnycPUV — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 25, 2024

हगारी ने इस खुफिया जानकारी के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया। उन्होंने कहा, "जिन क्षेत्रों में हिजबुल्ला सक्रिय है, हम उन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सचेत करते हैं कि वे अपनी सुरक्षा के लिए वहां से तुरंत चले जाएं।"

इजराइली हमले में हिजबुल्ला के एक शीर्ष कमांडर की मौत और ईरान में संदिग्ध इजराइली हमले में हमास नेता इस्माइल हनिया की मौत के बाद से यह आशंका प्रबल हो गई है कि गाजा पट्टी में जारी इजराइल-हमास युद्ध क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब मिस्र हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध को समाप्त करने के लिए नए दौर की वार्ता की मेजबानी कर रहा है।

Footage: Israel’s strike in southern Lebanon. A preemptive attack on Hezbollah targets, after recognizing their preparations to launch missiles and drones attack at Israel. https://t.co/frXfPIuKH4pic.twitter.com/l3dWnoouoL — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) August 25, 2024

हिजबुल्ला ने कहा है कि युद्ध विराम समझौता होने पर वह युद्ध रोक देगा। हमास द्वारा सात अक्टूबर को इजराइल पर हमला किए जाने के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद से ही हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला को अपने सहयोगी हमास से कहीं अधिक शक्तिशाली माना जाता है और उसके पास 1,50,000 रॉकेट एवं मिसाइलों का अनुमानित भंडार है, जिसमें मिसाइलें भी शामिल हैं।

