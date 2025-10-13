इजराइल-हमास युद्धविरामः 7 बंधकों को ‘रेड क्रॉस’ को सौंपा, 1900 से अधिक फलस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा हमास

Highlights अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन ‘रेड क्रॉस’ की अंतरराष्ट्रीय समिति बंधकों की रिहाई की निगरानी कर रही है। हमास ने सोमवार को 1,900 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की सूची जारी की थी। कैदियों को इजराइल-हमास युद्ध संघर्ष विराम के तहत रिहा किया जाएगा।

काहिराः हमास ने सोमवार को सात बंधकों को ‘रेड क्रॉस’ को सौंप दिया, जो इजराइल-हमास युद्ध में युद्धविराम के तहत रिहा होने वाले पहले बंधक हैं। उनकी स्थिति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमास ने कहा है कि इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए 1,900 से अधिक फलस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा। जैसे ही इजराइली टेलीविजन चैनलों ने घोषणा की कि बंधक रेड क्रॉस को सौंप दिए गए, बंधकों के परिवार और दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। हजारों इजराइली देश भर में सरकारी टेलीविजन पर इन बंधकों की रिहाई को देख रहे हैं और तेल अवीव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन ‘रेड क्रॉस’ की अंतरराष्ट्रीय समिति बंधकों की रिहाई की निगरानी कर रही है।

हमास ने सोमवार को 1,900 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों की सूची जारी की थी। हमास ने कहा कि इन कैदियों को इजराइल-हमास युद्ध संघर्ष विराम के तहत रिहा किया जाएगा। युद्धविराम के तहत चरमपंथी समूह इजराइल के 20 जीवित बंधकों को रिहा करेगा जिनकी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत सात बंधकों को ‘रेड क्रॉस’ को सौंप दिया गया है।

शुक्रवार दोपहर (स्थानीय समयानुसार सुबह नौ बजे) शुरू हुए इस युद्धविराम का उद्देश्य इजराइल और हमास चरमपंथी समूह के बीच अब तक लड़े गए सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध को समाप्त करना है। हमास द्वारा सात अक्टूबर, 2023 को इजराइल पर किए गए हमले के बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य को बंधक बना लिया गया था।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि गाजा में युद्ध में 67,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल भी गाजा से अपने 20 जीवित बंधकों की रिहाई के बाद उनके स्वागत की तैयारी में जुटा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अन्य नेताओं के साथ अपने प्रस्तावित समझौते और युद्ध के बाद की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए क्षेत्र पहुंचने वाले हैं।

युद्ध के कारण भुखमरी का सामना कर रहे गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि की उम्मीद हैं, जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हमास और गाजा के भविष्य को लेकर बड़े सवाल बने हुए हैं, हालांकि बंधकों और कैदियों की यह अदला-बदली इजराइल और इस चरमपंथी समूह के बीच अब तक के सबसे भीषण युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हमास ने सोमवार सुबह उन 20 जीवित बंधकों की सूची जारी की जिन्हें वह युद्धविराम के तहत रिहा करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए युद्ध को लंबा खींचने के आरोप लगते रहे हैं जिसका उन्होंने खंडन किया है। इजराइल सरकार के प्रवक्ता शोश बेड्रोसियन ने कहा कि उम्मीद है कि 20 जीवित बंधकों को एक साथ रेड क्रॉस को सौंप दिया जाएगा, फिर उन्हें परिवारों से मिलाने के लिए एक सैन्य अड्डे पर ले जाया जाएगा या जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा।

ऐसी संभावना कम है कि 28 अन्य बंधकों के अवशेष एक ही समय पर वापस आ सकेंगे। बंधकों और लापता लोगों के लिए इजराइल के समन्वयक गैल हिर्श ने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यबल उन बंधकों का पता लगाने का काम 72 घंटे के भीतर शुरू कर देगा जिनके शव हमास नहीं सौंपता है। ‘रेड क्रॉस’ के वाहन सोमवार तड़के गाजा और इजराइल दोनों जगहों पर चलते देखे गए।

Web Title: Israel-Hamas ceasefire 7 hostages handed over Red Cross Hamas release 20 live hostages exchange over 1900 Palestinian prisoners held by Israel