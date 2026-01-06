Israel Attack Lebanon: इजरायल ने लेबनान पर किए हवाई हमले, हिज्बुल्ला- हमास के ठिकानों को बनाया निशाना

Israel Attack Lebanon: इजराइल की वायुसेना ने सोमवार देर रात और मंगलवार तड़के दक्षिणी एवं पूर्वी लेबनान के कई इलाकों पर हमले किए। सोमवार देर रात करीब एक बजे हुए एक हमले में दक्षिणी तटीय शहर सिडोन में तीन मंजिला एक वाणिज्यिक इमारत ध्वस्त हो गई। मौके पर मौजूद ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) के एक फोटोग्राफर ने बताया कि जिस इलाके पर हमला किया गया, वह एक वाणिज्यिक क्षेत्र था और इमारत खाली थी। कम से कम एक व्यक्ति को एंबुलेंस से ले जाया गया और बचाव दल अन्य लोगों की तलाश में घटनास्थल की तलाशी ले रहे थे लेकिन इस हमले में किसी की मौत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब कुछ ही दिन बाद लेबनान के सेना प्रमुख इजराइल के साथ लगती सीमा वाले इलाके में चरमपंथी समूह हिज्बुल्ला के निरस्त्रीकरण के अपने मिशन के बारे में सरकार को जानकारी देने वाले हैं। इजराइली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में सोमवार को कई ठिकानों पर हमला किया और कहा कि वहां चरमपंथी समूहों हिज्बुल्ला और हमास के लिए ढांचागत सुविधाएं थीं।

इन हमलों से दो घंटे पहले इजराइली सेना के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर चेतावनी पोस्ट की थी कि सेना पूर्वी बेका घाटी के दो गांवों और दक्षिणी लेबनान के दो अन्य गांवों में हिज्बुल्ला और फलस्तीनी समूह हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। सिडोन में बाद में हुआ हमला कोई पूर्व सूचना दिए बिना किया गया और इजराइली सेना ने इस पर तत्काल कोई बयान जारी नहीं किया।

