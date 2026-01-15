ईरान में फांसी की सजा पर लगी रोक! डोनाल्ड ट्रंप का दावा- 'प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुकीं'

Iran Protests: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उन्हें ‘‘विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से’’ यह बताया गया है कि ईरान में फांसी की सजा की योजना को रोक दिया गया है, जबकि तेहरान ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी कार्रवाई में त्वरित सुनवाई और फांसी देने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन दावों के समर्थन में हालांकि बहुत कम जानकारी दी गई है। ट्रंप का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि ‘‘मदद आ रही है’’ और उनका प्रशासन इस्लामिक गणराज्य की घातक कार्रवाई के जवाब में ‘‘उचित कार्रवाई करेगा’’।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के भीतर कई ऐसे बयान दिए हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका यदि कोई कार्रवाई करेगा तो क्या करेगा। बुधवार को उनकी टिप्पणियों से यह संकेत मिलता है कि वे कार्रवाई को टाल देंगे।

Trump says Iran has stopped killing protesters: ‘There’s no plan for executions’ https://t.co/sgwNgIZJ0Mpic.twitter.com/qcbqqxoAfO — New York Post (@nypost) January 14, 2026

‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में शासकीय आदेशों और कानूनों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘‘हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। वे अब ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘फांसी की कोई योजना नहीं है, न ही किसी को फांसी दी जाएगी। मुझे यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है।’’ ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उन्हें यह जानकारी कहां से मिली, लेकिन उन्होंने इसे ‘‘दूसरी तरफ के बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों’’ से मिली जानकारी बताया। ट्रंप ने कहा कि यह जानकारी सच है या नहीं, इसकी पड़ताल वह बाद में करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी खुलासा नहीं किया कि इसकी पड़ताल वह कैसे करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि यह सच है।’’

#BreakingNews ⚠️ Iranian Khomeini regime forces have been shooting protesters in the back as they try to flee. Videos show security forces firing live ammunition at unarmed demonstrators. this is execution. Where are UN and human rights organizations taking for freedom? pic.twitter.com/AzK6wzvo9y — Jahanzeb Wisa (@jahanzebwesa) January 15, 2026

यह पूछे जाने पर कि क्या वह ईरानी सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा, ‘‘कौन जानता है?’’ ट्रंप ने कहा, ‘‘हम इस पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है।’’ मंगलवार को राष्ट्रपति ने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से अगले कदमों के बारे में परामर्श किया।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ‘व्हाइट हाउस’ की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अधिकारियों ने ट्रंप के लिए राजनयिक दृष्टिकोण से लेकर सैन्य हमलों तक के विकल्पों पर विचार-विमर्श को लेकर पिछले शुक्रवार को बैठक शुरू की थी।

