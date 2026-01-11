Iran Protests: ईरान में अमेरिका के हस्तक्षेप की संभावना, ट्रंप की चेतावनी के बाद इजरायल में हाई अलर्ट

Iran Protests:राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल के दिनों में बार-बार हस्तक्षेप करने की धमकी दी है और ईरान के शासकों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने की चेतावनी दी है।

Iran Protests: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के लिए अपनी योजना के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है जिसके बाद इजरायल में हाई अलर्ट की सूचना मिली है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज़ होने और विदेशों में भी सड़कों पर फैलने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है। ये जानकारी वाशिंगटन की ओर से तेहरान द्वारा पिछले महीने के अंत में शुरू हुए प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रिया को लेकर कड़ी चेतावनियों के बीच दी गई है, जो तब से ईरान के धार्मिक नेतृत्व के लिए एक सीधी चुनौती बन गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिसने सप्ताहांत में इज़राइली सुरक्षा बैठकों में शामिल हुए तीन लोगों का हवाला दिया, इज़राइल ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संभावित कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जहां हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को एक फोन बातचीत के दौरान, इज़राइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान में अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना के बारे में बात की। 

ट्रंप ने अमेरिकी हस्तक्षेप का संकेत दिया

शनिवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, अमेरिकी नेता ने कहा कि ईरान "आज़ादी की ओर देख रहा है" और कहा कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए तैयार है। ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है, शायद पहले कभी नहीं। USA मदद के लिए तैयार है!!!” पोस्ट में कहा गया।

खास बात यह है कि ट्रंप ने हाल के दिनों में बार-बार चेतावनी जारी की है, हस्तक्षेप की धमकी दी है और ईरान के नेताओं को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग न करने की चेतावनी दी है।

इस बीच, ईरान ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है, जो दो हफ्ते पहले तेहरान में आर्थिक मुद्दों पर शुरू हुए थे, लेकिन बाद में मौलवी नेतृत्व को हटाने की मांगों को लेकर पूरे देश में फैल गए।

