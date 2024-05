International Criminal Court ICC: हमास ने 1200 और इजराइल ने 35000 फिलिस्तीन को मौत के घाट उतारा, आईसीसी ने इजराइल-हमास के प्रमुख नेता को कठघरे में खड़ाकर आरोपी बनाया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2024 10:48 AM

Next

International Criminal Court ICC: मुख्य अभियोजक करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू सहित इजराइल के दो नेताओं और हमास के तीन नेताओं के खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट की घोषणा की। अभियोजक ने सात अक्टूबर को किए गए हमास पर हमले पर ध्यान केंद्रित किया।