Indonesia: जकार्ता में मस्जिद में हुए कई विस्फोट, 50 से ज्यादा घायल

Indonesia Blast: स्थानीय लोगों ने बताया कि एसएमए 27 स्थित मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान दो विस्फोट हुए। यह जकार्ता के केलापा गाडिंग पड़ोस में नौसेना परिसर के भीतर एक राजकीय उच्च विद्यालय है।

Indonesia Blast:इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक हाई स्कूल के अंदर स्थित मस्जिद में हुए कई विस्फोटों में कम से कम 54 लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ज्यादातर छात्रों को मामूली चोटें आईं, लेकिन उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जकार्ता के केलापा गाडिंग इलाके में नौसेना परिसर के अंदर स्थित एसएमए 27 स्थित सरकारी हाई स्कूल की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान दो विस्फोट हुए।

पुलिस ने खिलौना बंदूक और खिलौना राइफलें बरामद कीं
जकार्ता के पुलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी ने कहा कि विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों ने जाँच शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिद में एक बम निरोधी दस्ता तैनात किया गया है, जिसने घटनास्थल से कुछ खिलौना बंदूक और खिलौना राइफलें बरामद की हैं।

एसोसिएटेड प्रेस ने सुहेरी के हवाले से कहा, "पुलिस अभी भी विस्फोटों के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल की जाँच कर रही है। पहले अधिकारियों को काम करने दीजिए... हम जो भी नतीजे निकलेंगे, जनता को बताएँगे।"

इंडोनेशियाई शिपयार्ड में विस्फोट में 10 लोगों की मौत

यह घटना 15 अक्टूबर को इंडोनेशिया के बाटम द्वीप स्थित एक शिपयार्ड में कच्चे पाम तेल के एक टैंकर में आग लगने और विस्फोट होने के कुछ दिनों बाद हुई है। इस घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी और 21 अन्य घायल हो गए थे।

अधिकारियों के अनुसार, मरम्मत कार्य के दौरान जहाज के गैस टैंक में आग लग गई, जिसके बाद विस्फोट हो गया। रियाउ द्वीप समूह के प्रांतीय पुलिस प्रमुख असप सफ्रुदीन ने कहा, "आग लगने के बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिससे अन्य कर्मचारी घबराकर भाग गए।"
 

