इंडोनेशिया में बड़ा भूकंप, कई सेकेंड तक हिली धरती; करीब 20 की मौत, 300 लोग घायल

Highlights इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में भीषण भूकंप से कम 20 लोगों की मौत, 300 के घायल होने की खबर। भूकंप के झटके तेज थे और रिपोर्टस के अनुसार इसे कई सेकेंड तक महसूस किया गया। तीन दिन पहले पश्चिम इंडोनेशिया में शुक्रवार की रात समुद्र के नीचे भी जोरदार भूकंप आया था।

जकार्ता: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और इसके आसपास के इलाके सोमवार को भूकंप से थर्रा गए। सामने आई जानकारी के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके तीव्रता 5.6 मापी गई। रिपोर्टस के अनुसार भूकंप के झटके कई सेकेंड तक महसूस किए जाते रहे। इस बीच बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की भी खबरें आने लगी हैं।

न्यूज एजेंसी एएफपी ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि भूकंप से करीब 20 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 300 के आसपास लोग घायल हो सकते हैं। हताहतों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। मिली जानकारी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र पश्चिम जावा के सियानुजर में जमीन के करीब 10 किलोमीटर गहराई में था।

