Indonesia: सिदोअर्जो में भरभरा कर गिरी इस्लामिक स्कूल की इमारत, 65 छात्र मलबे में दबे; कई बच्चे के मौत की आशंका

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 30, 2025 09:35 IST2025-09-30T09:34:51+5:302025-09-30T09:35:12+5:30

Indonesia: घटना के आठ घंटे से अधिक समय बाद पुलिस, सैन्यकर्मी एवं बचावकर्मी आठ घायलों को बाहर निकालने में सफल रहे।

Indonesia Islamic school building collapses in sidoarjo killing one student and leaving 65 feared trapped under rubble | Indonesia: सिदोअर्जो में भरभरा कर गिरी इस्लामिक स्कूल की इमारत, 65 छात्र मलबे में दबे; कई बच्चे के मौत की आशंका

Indonesia: सिदोअर्जो में भरभरा कर गिरी इस्लामिक स्कूल की इमारत, 65 छात्र मलबे में दबे; कई बच्चे के मौत की आशंका

Indonesia: इंडोनेशिया के सिदोअर्जो में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढहने से एक छात्र की मौत हो गई और कम से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सिदोअर्जो के ईस्ट जावा कस्बे में इस्लामिक स्कूल ‘अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल’ की इमारत ढहने की सूचना मिलने के बाद बचावकर्मी, पुलिस एवं सैन्यकर्मी पूरी रात राहत एवं बचावकार्य में जुटे रहे। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी। घटना के 12 घंटे से भी अधिक समय बाद मंगलवार सुबह छात्रों को बाहर निकालने के प्रयास जारी रहे।

उन्होंने बताया कि घटना में एक छात्र की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए तथा कम से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इन छात्रों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है। घटना के आठ घंटे से अधिक समय बाद पुलिस, सैन्यकर्मी एवं बचावकर्मी आठ घायलों को बाहर निकालने में सफल रहे।

बचावकर्मियों को इस दौरान और शव भी दिखे, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता जूल्स अब्राहम अबास्ट ने बताया कि छात्र उस इमारत में दोपहर की नमाज अदा कर रहे थे। इमारत का अनधिकृत विस्तार किया जा रहा था, तभी अचानक वह गिर गई। 

Web Title: Indonesia Islamic school building collapses in sidoarjo killing one student and leaving 65 feared trapped under rubble

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :IndonesiaBuilding Collapse AccidentIslamicइंडोनेशियाईमारत गिरने की दुर्घटना