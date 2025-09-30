Indonesia: सिदोअर्जो में भरभरा कर गिरी इस्लामिक स्कूल की इमारत, 65 छात्र मलबे में दबे; कई बच्चे के मौत की आशंका
Indonesia: घटना के आठ घंटे से अधिक समय बाद पुलिस, सैन्यकर्मी एवं बचावकर्मी आठ घायलों को बाहर निकालने में सफल रहे।
Indonesia: इंडोनेशिया के सिदोअर्जो में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढहने से एक छात्र की मौत हो गई और कम से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सिदोअर्जो के ईस्ट जावा कस्बे में इस्लामिक स्कूल ‘अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल’ की इमारत ढहने की सूचना मिलने के बाद बचावकर्मी, पुलिस एवं सैन्यकर्मी पूरी रात राहत एवं बचावकार्य में जुटे रहे। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी। घटना के 12 घंटे से भी अधिक समय बाद मंगलवार सुबह छात्रों को बाहर निकालने के प्रयास जारी रहे।
🚨INDONESIA SCHOOL COLLAPSE: RESCUERS RACE TO SAVE DOZENS OF TRAPPED STUDENTS 🇮🇩— Info Room (@InfoR00M) September 30, 2025
In Sidoarjo, East Java, rescuers rushed oxygen and water to students trapped under rubble after the Al Khoziny Islamic Boarding School collapsed, killing at least one and injuring nearly 100.… pic.twitter.com/hi0jIDRmL2
उन्होंने बताया कि घटना में एक छात्र की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए तथा कम से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इन छात्रों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है। घटना के आठ घंटे से अधिक समय बाद पुलिस, सैन्यकर्मी एवं बचावकर्मी आठ घायलों को बाहर निकालने में सफल रहे।
बचावकर्मियों को इस दौरान और शव भी दिखे, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रांतीय पुलिस के प्रवक्ता जूल्स अब्राहम अबास्ट ने बताया कि छात्र उस इमारत में दोपहर की नमाज अदा कर रहे थे। इमारत का अनधिकृत विस्तार किया जा रहा था, तभी अचानक वह गिर गई।