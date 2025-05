भारत का तुर्की को कड़ा संदेश: 'पाकिस्तान से आतंकवाद को समर्थन बंद करने को कहें'

Highlights भारत ने कहा, हमें उम्मीद है कि तुर्की पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद करने को कहेगा साथ ही दशकों से उसके द्वारा पोषित आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने का आग्रह करेगा

नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान का समर्थन करने पर कड़ा संदेश दिया है। भारत ने कहा कि वह उम्मीद करता है कि तुर्कीपाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन बंद करने और आतंकवादी तंत्र के खिलाफ कार्रवाई करने का 'दृढ़तापूर्वक आग्रह' करेगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद करने और दशकों से उसके द्वारा पोषित आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने का पुरजोर आग्रह करेगा।"

उन्होंने कहा, "संबंध एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर बनते हैं।" नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा तुर्की द्वारा स्थापित सेलेबी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड-बेस्ड सेवाएं संभालती है, की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के बारे में पूछे गए सवाल पर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत में तुर्की दूतावास के साथ चर्चा की गई है।

उन्होंने कहा, "सेलेबी मामले पर यहां तुर्की दूतावास के साथ चर्चा की गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह विशेष निर्णय नागरिक उड्डयन सुरक्षा द्वारा लिया गया है...।"

यह टिप्पणी भारत और तुर्की के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच आई है, जिसकी शुरुआत तुर्की द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों की निंदा करने वाली टिप्पणी से हुई है। पाकिस्तान ने भारत के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था।

