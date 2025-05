MIT कॉलेज में भारतीय मूल की मेघा वेमुरी ने फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसी स्पीच कि दुनियाभर में मच गया हंगामा | WATCH

Highlights विवादित भाषण के बाद वेमुरी को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है वेमुरी की आलोचना करने वालों में इज़राइली उद्यमी ओरिएल ओहयोन भी शामिल हैं एमआईटी को छात्रा के भाषण पर देनी पड़ी सफाई

नई दिल्ली: भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 2025 की कक्षा की अध्यक्ष मेघा वेमुरी को अपने स्नातक समारोह के दौरान दिए गए फिलिस्तीन समर्थक भाषण के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

उनके आधिकारिक संबोधन के हिस्से के रूप में की गई टिप्पणियों ने ऑनलाइन बड़े पैमाने पर बहस छेड़ दी है, जिसमें समर्थन और निंदा दोनों मिल रही है। वेमुरी की आलोचना करने वालों में इज़राइली उद्यमी ओरिएल ओहयोन भी शामिल हैं, जो एक क्रिप्टोकरेंसी फर्म के सीईओ हैं, जिन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उनकी टिप्पणियों की निंदा करते हुए एक कड़े शब्दों वाला संदेश पोस्ट किया।

ओहयोन ने वेमुरी द्वारा एमआईटी के इज़राइल के साथ संबंधों की निंदा और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के उनके आह्वान पर सवाल उठाया। उन्होंने आगे वेमुरी की लिंक्डइन प्रोफ़ाइल का लिंक शेयर किया, जिसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है।

राजनीतिक टिप्पणीकार मेगिन केली ने भी वेमुरी की आलोचना की और उन पर समारोह को "हाईजैक" करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, "तो यह महिला एमआईटी स्नातक समारोह को हाईजैक कर लेती है ताकि पूरे मामले को इज़राइल के बारे में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बारे में बना सके, यहूदी छात्रों या उपस्थित अन्य लोगों का कोई भी अपमान धिक्कार है। स्वार्थी, आत्म-प्रशंसा करने वाला, अपमानजनक और असभ्य।"

इम्तियाज महमूद ने कहा: "यह वही है जो हार्वर्ड, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, यूसीएलए और अन्य संस्थान पैदा कर रहे हैं - जागृत लाश। यहाँ एमआईटी की कक्षा अध्यक्ष मेघा वेमुरी हैं, जो एक दिमाग से धोखा खा चुकी हिंदू लड़की है, जो इज़राइल की आलोचना करते हुए अपना स्नातक भाषण दे रही है।"

MIT’s class president, Megha Vemuri, spent her graduation speech bashing Israel.



Then President Sally Kornbluth spoke immediately after and oh boy was that awkward. pic.twitter.com/PjsBNEQxmy