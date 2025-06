भारत-अमेरिका संबंधः लो जी नाराजगी की क्या है वजह?, काहे मुंह फुलाए हैं ट्रंप, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने किया खुलासा, देखिए वीडियो

Highlights अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं, तो यह अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। आप निकट भविष्य में अमेरिका और भारत के बीच एक समझौते की उम्मीद कर सकते हैं। देशों के बीच समझौते के ऐसे प्रारूप को लेकर सहमति बन गई है जो दोनों के लिए हितकारी है।

वाशिंगटनः अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर भारत की पारंपरिक निर्भरता ने पहले वाशिंगटन के साथ नई दिल्ली के संबंधों को खराब किया है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को "बहुत दूर के भविष्य में" अंतिम रूप दिया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें थीं जो भारत सरकार ने कीं, जो आम तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका को नापसंद थीं। उदाहरण के लिए आप आम तौर पर रूस से अपने सैन्य उपकरण खरीदते हैं। अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं, तो यह अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है।

