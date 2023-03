UNHRC में भारत ने की पाकिस्तान की आलोचना, कहा- दुनियाभर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए पाकिस्तान की नीतियां जिम्मेदार हैं

Highlights भारत ने कहा कि कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक आज पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है और न ही अपने धर्म का पालन कर सकता है। भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की नीतियां दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। भारत ने कहा कि पिछले एक दशक में जबरन गुमशुदगी पर पाकिस्तान के अपने जांच आयोग को 8,463 शिकायतें मिली हैं।

जिनेवा: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में धार्मिक अल्पसंख्यकों और आतंकवाद के मुद्दों पर पाकिस्तान की आलोचना की। भारत की प्रतिनिधि सीमा पूजानी ने यूएनएचआरसी सभा में कहा, "कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक आज पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है और न ही अपने धर्म का पालन कर सकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "अपनी आस्था का पालन करने के लिए अहमदिया समुदाय को देश द्वारा लगातार सताया जा रहा है...पाकिस्तान की नीतियां दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। राजनीतिक औचित्य ने हिंदुत्व शासन को कश्मीरी लोगों को अमानवीय बनाने के लिए उनके अधिकारों की वैध खोज को आतंकवाद के झूठ के साथ झूठा करार देकर माफ कर दिया है।"

उन्होंने ये भी कहा, "भारतीय कब्जे वाले अधिकारियों ने आवासीय घरों को ध्वस्त करके और कश्मीरियों को उनकी आजीविका से वंचित करने के लिए भूमि के पट्टों को समाप्त करके कश्मीरियों की सामूहिक सजा को बढ़ा दिया है। पूजानी ने कहा, "पिछले एक दशक में जबरन गुमशुदगी पर पाकिस्तान के अपने जांच आयोग को 8,463 शिकायतें मिली हैं। इस क्रूर नीति का खामियाजा बलूच लोगों को भुगतना पड़ा है।"

