भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में हुआ शामिल, जानिए क्या है इसके मायने

नई दिल्ली: भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) एंटोनियो गुटेरेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारत को ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप (जीसीआरजी) के चैंपियंस ग्रुप में शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।

खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए मार्च 2022 में यूएनएसजी द्वारा जीसीआरजी की स्थापना की गई थी। जीसीआरजी की देखरेख बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों से बने चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है।

समूह में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि भारत की भागीदारी से दुनिया, विशेषकर विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले विकासात्मक मुद्दों पर परिणामोन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा।

