By रुस्तम राणा | Updated: January 4, 2026 14:20 IST2026-01-04T14:20:03+5:302026-01-04T14:20:03+5:30

यह प्रतिक्रिया अमेरिकी ऑपरेशन के बाद आई है जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा गया था। हम बदलती स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा के समर्थन में उतरा भारत, अमरीका द्वारा राष्ट्रपति मादुरो को पकड़े जाने की घटना को बताया गहरी चिंता का विषय

नई दिल्ली: भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने रविवार को कहा कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय हैं, यह प्रतिक्रिया अमेरिकी ऑपरेशन के बाद आई है जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा गया था। हम बदलती स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वे बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाएं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।" इसमें आगे कहा गया है, "काराकास में भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और सभी संभव सहायता देना जारी रखेगा।"

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने शनिवार को "नारको-टेररिज्म" पर अपनी कार्रवाई के तहत एक नाटकीय सैन्य हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। यह हमला देश की राजधानी काराकास के साथ-साथ अन्य इलाकों में भी हुआ।

मादुरो को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि जब तक सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका देश को चलाएगा। वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रमों के बीच, विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से देश की गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा।

विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है, "वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें।"

एडवाइजरी में आगे कहा गया है, "सभी भारतीय जो किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने और अपनी गतिविधियों को सीमित रखने की सलाह दी जाती है," और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए एक ईमेल आईडी - cons.caracas@mea.gov.in और एक फ़ोन नंबर - 58-412-9584288 - भी शेयर किया गया है।

