लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, भारत ने की निंदा; जांच की उठाई मांग

Mahatma Gandhi Statue: लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को सोमवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह घटना 2 अक्टूबर को होने वाले वार्षिक गांधी जयंती समारोह से कुछ दिन पहले की है। भारतीय उच्चायोग ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे "शर्मनाक कृत्य" और अहिंसा की विरासत पर हमला बताया है।

एक्स पर एक पोस्ट में, भारतीय मिशन ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को प्रतिमा के अपमान की सूचना दे दी गई है, जबकि उसके अधिकारी स्मारक को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए समन्वय स्थापित करने हेतु मौके पर मौजूद थे।

इस प्रतिष्ठित प्रतिमा के चबूतरे पर, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ध्यानमग्न मुद्रा में दिखाया गया है, भारत विरोधी विचलित करने वाले भित्तिचित्र पाए गए।

उच्चायोग ने एक बयान में कहा, "लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग टैविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की शर्मनाक घटना से बेहद दुखी है और इसकी कड़ी निंदा करता है।"

@HCI_London is deeply saddened and strongly condemns the shameful act of vandalism of the statue of Mahatma Gandhi at Tavistock Square in London. This is not just vandalism, but a violent attack on the idea of nonviolence, three days before the international day of nonviolence,… — India in the UK (@HCI_London) September 29, 2025

इसमें आगे कहा गया, "यह सिर्फ़ तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से तीन दिन पहले अहिंसा के विचार और महात्मा गांधी की विरासत पर एक हिंसक हमला है। हमने तत्काल कार्रवाई के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है और हमारी टीम पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद है और अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि प्रतिमा को उसकी मूल गरिमा में बहाल किया जा सके।"

मेट्रोपॉलिटन पुलिस और स्थानीय कैमडेन काउंसिल के अधिकारियों ने कहा कि वे तोड़फोड़ की रिपोर्टों की जाँच कर रहे हैं।

गाँधी जयंती, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित किया गया है, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को लंदन स्थित इस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके और राष्ट्रपिता के पसंदीदा भजन गाकर मनाई जाती है।

गौरतलब है कि कलाकार फ्रेडा ब्रिलियंट द्वारा गढ़ी गई और इंडिया लीग के सहयोग से बनाई गई इस कांस्य प्रतिमा का अनावरण 1968 में इस चौक पर महात्मा गांधी के उन दिनों को याद करते हुए किया गया था जब वे पास के यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून के छात्र थे। चबूतरे पर शिलालेख में लिखा है: "महात्मा गांधी, 1869-1948"।

बाद में, इसके चारों ओर शांति स्मारकों की एक श्रृंखला बनाई गई, जिनमें हिरोशिमा बमबारी के पीड़ितों की स्मृति में लगाया गया एक चेरी का पेड़, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के उपलक्ष्य में 1986 में लगाया गया एक मेपल का पेड़, और कर्तव्यनिष्ठ विरोधियों के सम्मान में 1995 में अनावरण किया गया एक ग्रेनाइट स्मारक शामिल है। इन स्थापनाओं के कारण, टैविस्टॉक स्क्वायर को लंदन के "शांति पार्क" के रूप में ख्याति मिली।

