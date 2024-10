India-Canada Relations: भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच कनाडा पड़ा अकेला! समर्थन के लिए ब्रिटेनी पीएम से मांगी मदद, जानें क्या कहा

India-Canada Relations:भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर कूटनीतिक संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार, 14 अक्टूबर को कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किए जाने के बाद से मुद्दा गहरा गया है। कनाडा के आरोप को दृढ़ता से खारिज करने के बाद कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य शीर्ष राजनयिक खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को भी वापस बुला लिया और कनाडा के आरोपों को बेतुका और वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया।

The leaders discussed the need to ensure the safety and security of their citizens and the importance of upholding and respecting the rule of law. Prime Minister Trudeau underscored Canada’s continued interest in co-operation with India to address this serious matter. Prime… pic.twitter.com/N8jlo772dS