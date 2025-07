भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जानिए इस ऐतिहासिक समझौते की मुख्य बातें

नई दिल्ली: भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य बाज़ार पहुँच में उल्लेखनीय सुधार लाना और द्विपक्षीय व्यापार को सालाना लगभग 34 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के दौरान इस एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन द्वारा किया गया "सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता" है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस समझौते को भारत-ब्रिटेन संबंधों में "सबसे ऐतिहासिक" करार दिया।

भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, कीर स्टारमर ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों में कामकाजी लोगों के हाथों में अधिक धन आने से जीवन स्तर में सुधार होगा तथा मजदूरी में वृद्धि होगी।

Prime Minister Narendra Modi arrives in the UK tomorrow for a pivotal visit, set to culminate in the signing of the landmark India-UK Free Trade Agreement on 24th July. This transformative deal, agreed on May 6th, aims to nearly double bilateral trade to $120BN by 2030, slashing… pic.twitter.com/qY81tyLt6U